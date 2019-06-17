شكرا لقرائتكم خبر عن شوائب البشرة قد ترجع إلى اضطراب الأمعاء والان مع التفاصيل
قالت الدكتورة مونيكا بيشوف إن شوائب البشرة قد ترجع إلى الأمعاء، حيث يتسبب اضطراب الأمعاء في عدم طرد إفرازات الأيض السامة من الجسم، ومن ثم تهاجم البثور والرؤوس السوداء البشرة.
وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن اضطراب الأمعاء يحدث بسبب فرط تعاطي المضادات الحيوية أو فرط تناول الأغذية المحتوية على السكر. لذا لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب، كما ينبغي الإقلال من السكريات.
وللحفاظ على توازن فلورا الأمعاء ينبغي تناول منتجات الحبوب الكاملة وبذور الكتان والأغذية المحتوية على "البروبيوتيك" مثل الزبادي واللبن المتخمر.
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