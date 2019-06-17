أفكار وإقتراحات أكلات أطفال من عمر 6 شهور

يحتاج الطفل بعد إتمامه شهره السادس إلى بعض التغذية التي تعتمد على الطعام إلى جانب الحليب، فحليب الأم مهما كان مهماً إلا أنه لم يعد كافياً بالنسبة للطفل، فهو يحتاج المزيد من الطعام حتى يشبع وحتى يبدأ جسمه في النمو والتطور، وهنا تحتار الأم في نوعية الغذاء المُقدَم للطفل ولا تعرف بأي الأطعمة تبدأ، وهل الطفل سيستقبل الطعام أم لا، لذا في الأسطر القليلة القادمة من هذا المقال سوف نقدم لك بعض أكلات أطفال ووصفات طعام للطفل من عمر 6 شهور حتى تبدأي بتقديمها إلى صغيرك.

أكلات أطفال قبل سن سنة

في البداية ينصح الأطباء بإدخال الأطعمة المفيدة والخفيفة، فما زالت معدته لا تتحمل بعد البروتينات والنشويات المعقدة، حيث ينصح الأطباء أولا بتقديم أخف المأكولات على المعدة مثل الكوسا والتفاح، ثم البدء بإدخال النشويات وأخيراً البروتينات، وسوف نقدم لك مجموعة من الوجبات اللذيذة للأطفال من عمر سنة أشهر وحتى سنة:-

وجبة الكوسا والجزر

ابدأي أولا بتقديم كل منهما على حدة لمدة أسبوع ثم اخلطي فيما بينهما ويفضل أن تبدأي بالكوسا أولاً، لعمل وجبة الكوسا قومي بغسل ثمرتين من ثمار الكوسا بشكل جيد بدون تشير ويُفضل نقعها قليلاً في ماء مضاف إليه القليل من الخل الأبيض لضمان الجودة والنظافة.

تُقطع ثمار الكوسا إلى حلقات ثم تُضاف إليها نصف كوب من الماء وتترك على نار هادئة لعدة دقائق حتى تنضج ثم يمكنك استخدام الشوكة لهرس الكوسة جيداً.

أضيفي القليل من الكمون لإعطاء نكهة لذيذة للكوسا ولكن لا تضيفي الملح أبداً.

أما وجبة الجزر فيمكنك اتباع نفس الخطوات والطريقة ولكن بدون إضافة الكمون، فالجزر ذو طعم لذيذ وسوف يحبه الطفل، كذلك الحال إذا قمت بخلط الكوسا مع الجزر لن تحتاج إلى أي إضافات أخرى.

وجبة التفاح

بعض الأطفال لا يحبون وجبة التفاح المسلوقة والمهروسة، لذا يُمكن أن تقشري التفاح وتقوم ببشره بالجانب الناعم من المبشرة وسوف يكون لديك وجبة تفاح شهية تشبه التفاح المهروس ولكن بطعم ألذ.

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أما لعمل التفاح المهروس فسيكون عليك تقشير التفاحة وتقطيعها إلى أربعة أجزاء وإزالة الأجزاء الداخلية والبذر ثم تقطعها إلى مكعبات وإضافة نصف كوب من الماء وتركها في وعاء حتى تنضج وهرسها بالشوكة وتقديمها لطفلك.

وجبة البطاطس البيوريه

بدءا من الشهر السابع، تسلق حبة من البطاطس ويتم هرسها بالشوكة مع إضافة الكمون فقط، يمكن أيضاً المزج بين وجبة البطاطس والكوسا والجزر بخلط ملعقة من كل منها وتقديمها للطفل مع ملاحظة أن معدة الطفل لن تتقبل أكثر من ملعقتين كبيرتين فقط للوجبة الواحدة.

كذلك يمكنك استخدام البطاطا الحلوة كوجبة لذيذة ومغذية لطفلك في عمر السبعة أشهر، يمكنك استخدامها كوجبة منفردة أو مخلوطة بالجزر لزيادة القيمة الغذائية.

وجبة البطاطس مع الارز

مع نهاية الشهر الثامن يستطيع طفلك تناول الأرز الأبيض المسلوق بدون إضافة زيوت أو دهون إلى جانب حبات البطاطس المسلوقة وعمل وجبة غذائية لذيذة لطفلك، يمكنك أيضاً إضافة حلقات البصل والطماطم لسلقها مع البصل ومع نهاية الشهر التاسع سوف يمكنك إضافة ملعقتين من شوربة الدجاج قليلة أو خالية من الملح.

وجبة الدجاج المسلوق

الآن حان وقت إدخال البروتين في الشهر التاسع أيضاً من عمر طفلك، بعض الأطباء قد ينصحون بإدخال البروتين من الشهر الثامن أيضا فقبل إدخال أي أطعمة جديدة عليك استشارة الطبيب أولاً.

وجبة الموز المهروس

وجبة لذيذة وصحية أيضا ويحبه الأطفال ويمكن إدخالها من نهاية الشهر السابع كما يمكن خلطها بوجبة التفاح.

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