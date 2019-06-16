نبات لزيادة التركيز وعلاج النسيان المتكرر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 10:42 صباحاً - اقتربت فترة الامتحانات حيث ينتاب الأهالي كثير من الحيرة من عدم تذكر دروسهم لعدم تغذيتهم بشكل صحيح، الدكتورة هند مأمون استشاري الطب البديل تقدم للأمهات نباتاً ساحراً لزيادة القدرة على التركيز وعلاج النسيان المتكرر. وقالت "مأمون" إن نبات لبان الدكر له مفعول السحر بمجرد تناوله خلال فترة الإفطار سواء منقوع أو تناول قطعة كاللبان، له فوائد عديدة للصحة مشيرة إلى أفضل الطرق التي على كل أم الحرص على إعطائها لأطفالها خلال موسم الامتحانات وهنا نقدم لك : خلطة مفيدة لطلاب المدارس أثناء الامتحانات 50 جراماً من اللبان الدكر . Advertisements 50 جراماً من الحبة السوداء. ويتم خلطها معاً وتعجن في كيلو عسل نحل، ثم يتم تناول ملعقة صغيرة منه بعد السحور مع الصنوبر والزبيب. والجدير بالذكر أن شرب منقوع لبان الدكر مفيد أيضاً لحالات البلغم المحتقن اللزج أسفل الحلق، والذي يسبب إزعاجاً عند النوم.

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