دراسة حديثة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بـ"الربو"

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يرضعون طبيعياً أقل عرضة للإصاب بالربو بمعدل 27%، فوفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون فى الدراسة التى شملت على أكثر من 400 طفل، أن الرضاعة الطبيعية قد تقلل من أعراض الجهاز التنفسي للأطفال المعرضين وراثيا لتطويرالربو.

ووفقاً للباحثون، يؤثر الربو على حوالي 8.6٪ من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة، مما يجعله واحداً من أمراض الطفولة المزمنة الأكثر شيوعاً.

وأشار الباحثون إلى أن أعراض الربو بالنسبة للأطفال هى نفسها بالنسبة للبالغين، وتشمل الصفير، والسعال، ومشاكل في التنفس، وضيق الصدر، ومع ذلك، لأن الأطفال لديهم ممرات هوائية أصغر، قد تكون الأعراض أكثر شدة.

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ونتيجة لذلك، يعتبر الربو هو السبب الرئيسي الثالث للإقامة في المستشفى والسبب الرئيسي للتغيب عن المدرسة يومياً للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الدكتور "أولغا جرالانوفا" من مستشفى الأطفال الجامعي بازل (UKBB) بسويسرا، أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تحمي ضد أعراض الربو في الأطفال الذين يعانون من متغيرات جينية.

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