صفات "الزوجة المثالية" في نظر الرجل يتقدَّمها "الغباء"

كشفت دراسة جديدة عن بعض الصفات المفضلة لدى الرجال عندما يختارون شريكة حياتهم، ويرون المراة المثالية يجب أن تتوافر على تلك الصفات كي ينعم هو بحياة خالية من الملل على المدى الطويل. كانت الدراسة نشرت في مجلة فانيتي فير هذا الشهر.

وفي هذا المقال سنعرض لكِ الصفات التي تجعل المرأة مثالية في عيون الرجل عن طريق دراسات أجريت في الكثير من الاماكن وعلي العديد من الرجال , فتعرفي علي هذه الصفات ربما ستمثل لكِ مفاجأة .

– الذكاء: وفقا لدراسة أجريت في بريطانيا من قبل علماء النفس في جامعة نيويورك وجد أن الرجال ينجذبون أكثر للمرأة التي تمتع بالذكاء وتنال اعجابهم أكثر من المرأة الجميلة التي تمتلك صفات جماليه أو جسدية.

فيقول الدكتور مارسيل أحد القائمين علي الدراسة ”وجدنا في المجتمعات البريطانية و خاصة في الدول الاسكندنافية أن الذكاء يحتل المرتبة الأولي في صفات المرأة المثالية عند الرجال هناك , وووجدنا ان النساء تضع قيمة أكبر علي الشكل الخارجي بعكس الرجل الذي يضع القيمة الأكبر علي الذكاء والعقل والمهارات العقلية ” , ربما تمثل هذه الصفة بالنسبة لكِ مفأجاة ومن الممكن أنه لم يخطر ببالك أن الرجل يهتم بالذكاء أكثر من الجسد ولكن تذكري أن هذه الدراسة أجريت في بريطانيا .

– نقص الذكاء (الغباء): من المعروف ان طبيعتنا مختلفة وحتي لو اتفق الرجال علي بعض الصفات للمرأة المثالية ربما يكون هناك رجال شاذين عن هذه الصفات والقواعد , فهناك بعض الرجال الذين يفضلوا الارتباط بالمرأة الغبية والجميلة , وعندما سُئلوا عن هذا السبب وجدنا الاجابة ان المرأة الغبية هي الافضل لعلاقة قصيرة المدي ولكن عندما وجهنا لهم سؤال اذا كان من الممكن أن يتزوجوا من المرأة الغبية الجميلة التي لا تمتع بالذكاء كانت الاجابة لا فهذه المرأة تفقد جاذبيتها عندما تطول العلاقة وتصبح مملة .

– المرأة العاملة: يري الرجل ان المرأة العاملة التي تحقق مكاسب فكرية ومادية يكون لديها الصفات التي تؤهلها كي تكون المرأة المثالية في نظره , فالمرأة عندما تبلغ الثلاثين من عمرها ولديها عمل وتحصل علي اموالها الخاصة وتكون سيدة المنزل وعلي دارية كاملة بأمور البيت وتهتم لزوجها وأولادها تكون هذه هي المرأة المثالية , اريت دراسة منذ عام 1930 ومازال حتي اليوم هذه الصفة تمثل للرجل المثالية عند المرأة وهي أنها تعرف أن توفق بين بيتها وبين عملها , ويكون لديها مستقبلها الخاص وتحقق مكاسب متزايدة .

– التدبير المنزلي : بجانب الصفات السابقة نجد ان الصفات تتبدأ أن تتغير ونحن نبحث عن شريك محتمل كي نقضي معه باقي العمر ولكن في النهاية نجد بعض الصفات التقليدية لازالت موجودة وبقوة لدي الرجال ويطلعوا أن يجدوها فمن ستكون شريكة حياتهم , ففي أستطلاع للرأي أجري هذا العام وجد أن ما يقرب من 80% من الرجال يبحثون عن ربة منزل جيدة كي تكون زوجتهم في المستقبل ويتطلعوا الي انجاب طفل منها , فالبرغم من ان وظائف المرأة تعدد ولم تعد تنحصر في المنزل والاعمال المنزلية ولكن مازال الرجل يري انه هذه من الصفات اليت تجعلها مثالية في نظره .

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– الكرم : ينجذب الرجل الي المرأة التي تضحي بنفسها من اجل الاخرين وتشارك في الاعمال الخيرية وتكون سخية ومحبة للكرم , فحسب دراسة قامت بها جامعة أريزونا في عام 2007 ان اكثر النساء رومانسية هي التي تبدأ في التطوع والتضحية من اجل الارخين وتحب الانخراط في المؤسسات الخيرية , وفي دراسة أخري قالت أن النساء تفعل ذلك من اجل اجتذاب الرجال لهن كمجرد وسيلة لتنال اعجاب الرجل ولعلها حقا نفعت هذه الوسيلة فهذه من الصفات التي تجعل المرأة في نظر الرجل مثالية .

– لا يوجد لديها حس النكتة والفكاهه : في الواقع هذا عنوان مضلل بعض الشيء , فالرجل دائما ما يحب ان تضحك المرأة علي النكات التي يطلقها هو , ففي دراسة اجريت حول تطوير السلوك البشري ووجد ان الرجال والنساء عندما تم سؤالهم عند الصفات التي يرغبوا ان تكون بشريك حياتهم وجدوا ان الدعابة والفكاهه من أكثر الصفات الثلاثة المرغوبة عند اختيار شريك العمر , ولكن عندما تعمق الباحثين في هذه الدراسات وجد ان الرجل لا يريد أن تكون زوجته مضحكة وتلاقي النكات وتمتع بروح فكاهيه عالية ,فالرجل يحب المرأة المعتدلة التي تتمتع بالروح الخفيفة والمدعبة ولكن دون ان تتعدي حدودها .

– الاستقرار العاطفي : يريد الرجل ان تكون زوجته المستقبلية تتمتع بالاستقرار العاطفي فلا تكون يوم سعيدة واليوم الارخ تعاني من الاكتئاب الشديد دون داعي , فهم يرور الرومانسية خيال تصنعه النساء , وفقا لدراسة أجريت عن طريق جامعة ولاية ايوا وجد ان الرجل يهتم الي ان تكون زوجته مستقرة عاطفيا وتون ميزاتها الاولي هي الهدوء .

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