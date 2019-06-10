"حِيَل بسيطة" لتكتشفي إعجاب شخص بكِ وإيقاعه في حُبّكِ

الحب شعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما، أو شيء ما، ويراه البعض على أنه كيمياء متبادلة بين اثنين تربطهما قوة جذب لا مبرر لها ولا نجد حيالها سوى الاعتراف بها، حيث إنه من المعروف أن الجسم يفرز هرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن الحب.

روائع الأدب العربي والعالمي، مليئة بقصص الحب والعشق والهيام، بداية من روميو وجوليت، قيس وليلى، عنترة وعبلة، قصص رومانسية تجمع بين عاشقين حفرت مكانها في قلوبنا وانتهت نهايات سعيدة، ولكن ماذا تعرف عن الحب؟

كيف تعرف أن الشخص يحبك؟

يتساءل الكثير من الناس عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يعرفوا إن كان الشخص الذي أمامهم يحبهم أم لا، والإجابة عن تساؤلهم أن ذلك أمر سهل جدا، وليس على الشخص إلا أن يفتح عينيه بشكلٍ جيد ليراقب بعض العلامات والإشارات التي تظهر من المحب وتتبين عن طريق لغة الجسد، للحب علامات كثيرة وواضحة فهناك الإبتسامة التي تعد إحدى علامات الحب والإعجاب، وهي لا تختفي بسرعة؛ لأن الابتسامة التي تختفي بسرعة تعتبر مفتعلة، ويبتسم الشخص المعجب بك عند التحدث معك أو رؤيتك دون سبب يذكر.

وأيضا هناك الحكم على موقف بأنه جيد، ويتم الحكم عن طريق تغيير حركة الحاجب عند رؤية أمر مثير للإعجاب، والشخص الذي يحبك يقف ليكون جسده موازيا لجسدك، وكأنه يكلمك حتى وإن وقف بعيدا عنك، حيث إنه سيلتفت إليك بجسده ثم يظل واقفا بمواجهتك، وعندما يعجب شخص ما بك يترك مسافة صغيرة بينه وبينك أكثر من المسافة التي يتركها بينه وبين الآخرين ويسمى ذلك بالتخلي عن المساحة الشخصية.

كما أن الاهتمام والتجاهل في الوقت نفسه من أقوى علامات الإعجاب، حيث يهتم بك شخص ما بشدة ثم يتجاهلك تماما في الأوقات الأخرى، ويحاول الشخص الذي يحبك أن يتجاهلك لأنه شعر بأنه فضح نفسه أمامك، فيبدأ بالانسحاب بقوة عن طريق التجاهل، وهناك أيضا استلطاف الأصدقاء حيث يهتم الشخص الذي يحبك بأصدقائك دائما ويحاول أن يتواصل معهم حتى يصل إليك، بالإضافة إلى المراقبة باهتمام حيث يحاول الشخص أن يضعك تحت عينيه حين تكونا في الوقت والمكان نفسه، فهو لا يتوقّف عن سؤالك دائما أين أنت، وفي النهاية تنفيذ الطلبات فالشخص المعجب بك يحاول دائما أن ينفذ ما تطلب منه بأسرع وقت ممكن.

ما أنواع الحب؟

درس الإغريقيون الحب وكل ما يتعلق به، وصنفوه إلى ثمانية أنواع، أولها الحب غير المشروط وهو الحب الذي يؤثر فيه الشخص غيره على نفسه وينكر ذاته ويتخلص من الأنانية في سبيل إسعاد الغير، واعتقدوا قديما أن هذا النوع من الحب نادر؛ لأن القليل من الناس يشعرون به لفترة طويلة من الزمن، هناك أيضا الحب الرومانسي وهو المرتبط بالمشاعر، والشغف الجسدي الذي يمكن أن يُفقد الشخص السيطرة على نفسه.

الحب العاطفي وهو الذي يشعر به الإنسان تجاه غيره من الناس مثل الأصدقاء، وقد بيّن أفلاطون أن الانجذاب الجسدي تجاه شخص ما لا يعني الحب بالضرورة، ويطلق على هذا النوع من الحب أيضا الحب الأفلاطوني، وهناك نوع الحب الجسدي وهو الانجذاب الجسدي الشهواني الأقرب إلى مفهومنا العصري عن الحب، وهو من أنواع الحب الذي يشبع رغبة الإنسان في الإنجاب والبقاء.

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وتجد نوعا آخر من الحب وهو الحب العائلي الموجود بين الأهل والأبناء، والذي يبرز أكثر عند الأطفال الصغار، ويشير هذا الحب إلى الشعور الذي ينشأ عن عن الألفة والمحبة والتبعية، وهناك الحب غير الملتزم أو اللعوب وهو يعبر عن حب الإنسان لأشياء معينة مثل الموسيقى، أو الرقص، أو البحث عن المزيد من المرح والمتعة من خلال الحب ومن دون أية التزامات وقيود، وتجد الحب العملي وهو شعور الحب الذي يعتمد على القرارات العملية، والعقلية، والواجبات، والمصالح، والأهداف المشتركة، وهو أكثر شيوعا في الزواج التقليدي المدبر، والزواج السياسي الذي له مصالح محددة، وفي النهاية حب الذات والذي يمكن أن يكون صحياً أو يمكنه أن يدمر حياة الشخص، إذ يمكن أن يصل حب الذات إلى الغرور والغطرسة، أما حب النفس المعتدل مثل تقدير الذات هو أمر طبيعي وصحي للإنسان.

كيف تجعل شخصا يحبك؟

هناك خطوات يجب أن تتبعها لتجعل شخصا ما يحبك منها تقديم المساعدة والمساندة لذلك الشخص، ويتم هذا الأمر من خلال القيام بأمور بسيطة من دون لفت الأنظار أو طلب الشكر، وطلب المساعدة من ذلك الشخص، حيث إن هذا الأمر سوف يجعل لديه مشاعر جيدة تجاه تلك المساعدة، الأمر الذي ينعكس على الشخص الذي طلبها، وهذا الأمر معروف باسم علم النفس العكسي.

كما يجب عليك بدء محادثة مع ذلك الشخص أو طلب الخروج معه، وربما تكون المحاولات الأولى فاشلة، إلا أن الجليد سوف يذوب مع مرور الوقت، والتودد إلى أصدقاء ذلك الشخص، حيث إن الأصدقاء يساعدون على التخلص من مشاعر الكراهية، وعليك بالتواصل البصري؛ وذلك لأن العينين هما نافذة الروح، فقد أثبتت الدراسات أن التواصل البصري يساعد على الجذب بين الأشخاص.

أيضا يجب عليك بث المشاعر الجيدة لذلك الشخص، ويتم هذا الأمر من خلال الابتسام له، المحافظة على طابع الغموض وعدم التحدث عن جميع الأمور، وإظهار الجانب الإيجابي من حياتك والروح المتجددة والتفاؤل الدائم، وفي النهاية المحافظة على النظافة الشخصية والظاهرية، فإن لهذه الأمور أثرا كبيرا في إظهار قوة الشخصية، كما أنها تعطي طابعا إيجابيا للآخرين.

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