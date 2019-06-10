اكتشف أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية والفيتامينات التي "لا تجتمع أبدًا"

تعتبر فترة الصباح أفضل وقت فى اليوم لتناول الفيتامينات، وذلك لأن تناول الفيتامينات أول شىء في الصباح يضمن أفضل امتصاص له عن باقى اليوم. فعند الاستيقاظ من النوم، يحتاج الجسم إلى مواد مغذية للطاقة لبدء أنشطة اليوم، والمكملات والفيتامينات عبارة عن مواد اصطناعية تتحلل وتمتص في الجسم بشكل أفضل مع الطعام وذلك وفقا لتقرير موقع " Nature Made.

لفوائد صحية طويلة الأجل، ينبغي أن تؤخذ الفيتامينات يوميًا أو على جدول منتظم، وعلى الرغم من أنه يمكن أخذ العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية معًا في وقت الوجبة، يفضل تناولها على معدة فارغة.

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لذا تعد وجبة الإفطار الوقت المناسب لتذكر تناول الفيتامينات، وتشتمل الفيتامينات الصباحية الشائعة تلك التى تحتوي على مركب B وفيتامين E وفيتامين C، فى الفيتامينات التى يجب تناولها بعد الطعام من الأفضل تناولها في غضون 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار، لأن الغذاء يسهل انهيار الفيتامينات.

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يوضح الأطباء أن هناك مجموعات معينة من الفيتامينات يجب ألا تؤخذ معًا لتسهيل الامتصاص ، فمثلا يجب أن يؤخذ الكالسيوم بشكل منفصل عن الحديد، ومن الأفضل تناول فيتامين ب 12 وحمض الفوليك في وقت واحد، لأن تناول حمض الفوليك في حد ذاته يمكن أن يخفي فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12.

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