شكرا لقرائتكم خبر عن هارفارد تحذر من نقص فيتامين (د) أثناء الحمل لتسببه فى هذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن نقص فيتامين (د) خلال فترة الحمل لدى السيدات يضاعف تقريبًا مخاطر الإصابة بمرض التصلب العصبى المتعدد فى الأطفال.

وأكدت الدراسة التى أجرتها جامعة هارفارد أن انخفاض مستويات فيتامين Dفى مرحلة مبكرة من الحمل يرفع من خطر إصابة الطفل بمرض التصلب العصبى المتعدد بنسبة 90%.

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ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” يذكر أن التصلب المتعدد هو مرض مناعى ذاتى شائع يؤثّر على الجهاز العصبي المركزي ويمكن ان يتطور ويسبب الآتي:

تشنج العضلات

شلل، خاصة في الساقين

مشاكل في كيس المثانة، في الأمعاء، أو في الأداء الجنسي

مشاكل عقلية، مثل النسيان او صعوبة التركيز أو الاكتئاب

مرض الصرع

وتبحث الدراسة في جامعة هارفارد مستويات فيتامين أشعة الشمس ومخاطر مرض التصلب العصبي المتعدد، ووجدوا أن عدم وجود أشعة الشمس "فيتامين د" أثناء الحمل المبكر يمكن أن يضاعف تقريبا مخاطر التصلب المتعدد لدى الأطفال.

وأشار الباحثون إلى ان المستويات العالية من فيتامين د يرتبط مع انخفاض مخاطر التعرض لمرض التصلب العصبي المتعدد للأطفال في مرحلة البلوغ.