شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يمكن أن يعيش فيروس نقص المناعة على الأسطح وفى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعيش فيروس نقص المناعة البشرية لفترة طويلة على الأسطح لإصابة أي شخص، حيث يموت فيروس نقص المناعة بسرعة، إلى حد ما، عندما يكون خارج الجسم ويتلامس مع الأكسجين.

تلامس الفيروس مع المرض وفقا لتقرير موقع "sciencemag" يجعل المرض غير قابل للانتقال عبر مقاعد المراحيض وغيرها من الأسطح العامة، حيث قد يكون الفيروس قد اتصل به.

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الدم المصاب أو سوائل الجنس التى تدخل مجرى الدم، فى حين أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يعيش داخل الجسم في السائل المنوي، والسوائل المهبلية، وحليب الثدي، والدم، وسائل الحبل الشوكي والدماغ، ولا يعيش في اللعاب والعرق والدموع والبول والبراز أو القيء.

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حتى إذا كان شخص ما على اتصال مع آثار الدم أو سوائل الجنس المصابة في البيئة فإن خطر انكماش فيروس نقص المناعة البشرية لا يكاد يذكر، حيث لا يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة خارج الجسم.

ينتقل فيروس العوز المناعي البشري في الغالب من خلال ممارسة الجنس غير المحمي، ومشاركة الإبر والتعرض المهني مع شخص مصاب.

ونظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال السطحي فلا يوجد خطر في أنشطة مثل الذهاب إلى الجيم، أو مشاركة الطعام والمشروبات، أو استخدام المراحيض العامة، أو مشاركة الأسرّة أو الملابس، أو تقبيل أو معانقة أو لمس شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

الحالة الوحيدة التى يمكن الفيروس العيش خارح الجسم:

يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية البقاء على قيد الحياة خارج الجسم في بيئة محكمة الغلق مثل داخل إبرة الحقن.