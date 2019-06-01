شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطر القادم".. كل ما تريد معرفته عن جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على فيروس جدرى القرود الذى أصاب بعض الأشخاص فى سنغافورة وسوف ينتشر في جنوب شرق آسيا وهناك قلق إزاء انتشار المرض.

وقال الباحثون، إنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالة حتى الآن في آسيا خارج سنغافورة، لكننا بحاجة إلى معرفة المرض الذي ابتليت به بلدان أخرى ، خاصة في أفريقيا.

وتعتبر سنغافورة هي رابع دولة، والأولى في آسيا، حيث يصاب البشر بفيروس جدري القرود، وتم الإبلاغ عن حالات في الولايات المتحدة في عام 2003 وبريطانيا وإسرائيل العام الماضي.

وهذا المرض شديد العدوى ولم يتم التوصل له إلى علاج، لكن الخبر السار هو أن الجسم يستطيع في معظم الحالات شفاء نفسه من الفيروس.



جدرى القرود

من أين أتى فيروس جدرى القرود

“Monkeypox” هو فيروس يسبب إحمرار الجلد والحويصلات، وهي أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل، والتى تتحول إلى قشور.

واكتشف هذا الفيروس لأول مرة عام 1958 مجموعة من القرود التي كانت موضوع البحث في الكاميرون، وفي البداية ، كان هذا الفيروس معروفًا فقط في وسط وغرب إفريقيا.

وأظهرت تقارير عن حالات الإصابة في البشر فقط في 1970s، وفي البداية ، كان يشتبه في البداية أن طفلًا عمره 9 أعوام في جمهورية الكونغو الديمقراطية مصاب بالجدري، لكنه أثبت فيما بعد أنه مصاب بجدري القرود.

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ولمدة 30 عاماً، كان المرض مقصوراً على إفريقيا، وفي عام 2003 ، تم الإبلاغ عن الحالات الأولى خارج إفريقيا في الولايات المتحدة لدى أشخاص كانوا على اتصال بكلاب البراري، وهي قوارض في أمريكا الشمالية.

وتشمل الأعراض في الحيوانات المصابة سيلان الأنف والدموع المفرطة وصعوبات في التنفس وتورم الغدد الليمفاوية مصحوبة بوجود تشوهات جلدية.

انتقال إلى البشر

ويمكن للبشر أيضًا أن يصابوا بالفيروس عن طريق عض القوارض الأفريقية المصابة أو تناول لحم مطبوخ بشكل غير صحيح يحتوي على فيروسات.

فترة الحضانة لهذا المرض طويلة جدا ، ما بين خمسة و 21 يوما، فإذا كان شخص ما مصابًا ، فيمكنه نقل الفيروس دون علم إلى الأشخاص المحيطين به لمدة ثلاثة أسابيع.

والأعراض الأولى هي الحمى ، تليها تشوهات الجلد التي تظهر لأول مرة في منطقة الوجه، وتشمل الأعراض الأخرى الشكاوى التنفسية وتوسيع العقدة الليمفاوية، ويستمر المرض من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

يمكن أن يكون قاتلا؟ معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس جدري القرود في البشر هو 1-10 % من حالات الإصابة.

وعدوى الجدري لدى البالغين عادة ما تكون خفيفة ويمكن أن تلتئم، وتم العثور على مزيد من الحالات الشديدة في الأطفال، ويمكن أن تشمل المضاعفات الالتهابات البكتيرية في الجلد ، والالتهاب الرئوي حتى فشل التنفس، والأضرار التي لحقت ببطانة العين، والعمى، وتعفن الدم (التهاب الجسم كله بسبب العدوى) والتهاب الدماغ.

الوقاية من جدرى القرود

وفي البلدان التي لم يتم الإبلاغ عنها قط، فإن أهم شيء هو منع الفيروس من الدخول، وأسهل طريقة للكشف عن الحالة هي مراقبة درجة حرارة الجسم، ويجب مراقبة وتقييم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة إذا كانت لديهم تشوهات جلدية أو أعراض أخرى.