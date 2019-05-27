8 طرق للتعرف على أسرار المراهق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 11:41 صباحاً - يتفاعل بعض الآباء برفق وذكاء مع المراهق لمعرفة أسراره، وهنا يؤكد أطباء النفس: أن الأمر يتوقف على الخبرة الحياتية للآباء، إضافة إلى مساحة الدفء والثقة والاحترام التي يشعر بها الابن تجاه ذاته. ونقاط كثيرة توضحها لنا خبيرة الأسرة «نجلاء محفوظ» نائب رئيس التحرير بجريدة الأهرام. والتي تعرفنا أولاً إلى الحقائق التالية:

أولى ملامح المراهقة المبكرة -12: 16 سنة- والمتأخرة من -10: 22 سنة- البحث عن الاستقلالية والاحتفاظ بأسرار شخصية.

المراهق يعيش حالة من الثورة العاطفية، والتضييق على خصوصيات المراهق وأسراره في هذه المرحلة يسبب له العناد والكتمان والاكتئاب.

كل مراهق يود أن يجد الشخص الذي يستمع له جيداً، من دون أن ينتقده، أو حتى يحل له مشاكله.

الثقة تتوالد إذا أحسست بأنك إنسان مرغوب فيه ومحبوب من الآخرين.

بعض الآباء يقتحمون خصوصيات أبنائهم وكأنها حق مطلق لهم...خاصة الأسرار الإلكترونية الحديثة، ومبررهم في ذلك؛ الخوف والاحتراس.

عملية كشف الأسرار تختلف باختلاف سن الأبناء ومرحلة نضجهم؛ فهي تجوز في المراهقة المبكرة إن وجد ما يستدعي التقويم والإصلاح، ولكن عند سن الرشد يفضل التعامل بإيجابية، بلين ورفق وأمومة حانية وأبوة كريمة

هناك آباء وأمهات مصابون بداء الفضول وحب التجسس، وهذا يقلل الثقة بين أفراد الأسرة، ويدفع الأبناء للتجسس المضاد على الوالدين وأشقائهم وشقيقاتهم.

شعور المراهق بعدم الثقة، أو عدم ثقة الآخرين فيه يؤدي إلى الارتباك ثم الخطأ في السلوك، ومعها يفقد القدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، ويلجأ إلى التحايل والكذب والخداع انتقاماً من الوالدين اللذين لا يثقان فيه.

محاولة الآباء للكشف عن أسرار أبنائهم باعتبارها ملكاً لهم -كما يعتقدون- لا بد أن تكون مقننة ومحسوبة وملائمة لمرحلة التطور، الأمر يحتاج إلى دراسة واعية وفهم عميق لحساسية هذا الإجراء.

طرق التعامل:

الطريقة المرفوضة

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً؛ وتتمثل بالتجسس والتفتيش أو مصاحبة أصدقاء الأبناء... وكلها أساليب مرفوضة، وتأتي بنتائج عكسية وتنسف العلاقة بين الابن والأهل.

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الطريقة الإيجابية

هذه الطريقة هي الأصح؛ وتأتي بالحرص على تكوين صداقة قوية مع الأبناء تبدأ منذ الصغر، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ فمن الممكن مد جسور الصداقة الآن، شرط ألا تُلغى الحواجز.

نصائح للتعامل مع المراهق