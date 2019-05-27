تغذية الحامل بعد عملية التكميم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 11:41 صباحاً - نظراً لما يحدث من تغير في الهرمونات خلال فترة الحمل، يسمح الأطباء للسيدة الحامل ذات الوزن الزائد باكتساب بعض الكيلوجرامات خلال فترة الحمل؛ لكن هناك نصائح ومحاذير مهمة يجب على الحامل البدينة الالتزام بها وخاصة إذا خضعت قبل الحمل لعملية "تكميم المعدة". كيف تكون تغذية الحامل بعد مرور سنة على عملية التكميم؟ وكيف تحافظ على ما فقدته من كيلوغرامات دون الإفراط بزيادة الوزن؟



للإجابة على هذه الأسئلة التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية العلاجية الدكتورة فيفيان محمد وهبي حيث بينت أن فترة الحمل تعتبر أهم فترة في حياة المرأة، والتغذية خلال هذه المرحلة جداً مهمة لها وللجنين على حد السواء، ومن الطبيعي أن يزيد وزنها ولكن ضمن المعدل الطبيعي -من ٧-١٠ كيلو- خلال فترة الحمل، ومن الجيد المتَابعة مع أخصائية التغذية لمتابعة وزنها وإرشادها لتناول المغذيات الصحية لها وللجنين، ونؤكد على أن تغذية الحامل مهمة ويجب أن تحصل على جميع المغذيات وفي نفس الوقت الحرص على عدم زيادة الوزن بدرجة كبيرة.



نصائح للمرأة الحامل لولادة طبيعية خالية من الأمراض



1. الحرص على تناول النشويات المعقدة في وجباتها ونقصد بها الحبوب الكاملة، القمح الكامل والشوفان والنخالة، تناول المعكرونة والأزر الأسمر بدل من الأبيض، تناول الخبز بالحبوب أو بالنخالة، وتجنب السكريات السريعة الامتصاص مثل السكر الأبيض والدقيق الأبيض والحلويات.

2. تناول البروتين في الوجبات لأنه يعطي الاحساس بالشبع ويساعد في السيطرة على الشهية، مثل البيض والدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون، إلى جانب تناول البروتين النباتي مثل الفول والعدس والحمص الغني بالحديد، خاصة أن معدن الحديد أساسي في تغذية الحامل.

3. تناول وجبات خفيفة صحية مثل اللبن والزبادي والحليب لغناه بالكالسيوم وفيتامين د، وينصح بتناول كوبين في اليوم من مشتقات الحليب.

4. تناول ٣-٤ حصص من الفاكهة يومياً لغناها بالألياف والفيتامينات والمعادن -وخاصة الألياف- لتجنب مشاكل الإمساك، ويفضّل التنوع بالفاكهة لغناها بالفيتامينات وفيتامين سي لتقوية المناعة.

5. تناول المكسرات النية مثل اللوز وعين الجمل والكاجو، ولكن باعتدال لغناها بفيتامين هـ والأوميغا ٣ المفيدة لصحتها وصحة الجنين.

6. شرب السوائل مهم وخاصة الماء لتجنب الإمساك، ويمكن شرب بعض الأعشاب الطبيعية مثل البابونج واليانسون والنعناع.

7. ممارسة رياضة المشي على الأقل نصف ساعة يومياً ولكن بعد استشارة الطبيب.



تعتمد تغذية الحامل بعد عملية "تكميم المعدة" على تقسيم العناصر الغذائية لوجبات صغيرة متعددة خلال اليوم على أن يفصل بين كل وجبة وما بعدها ساعتان إلى ثلاث ساعات على الأكثر.