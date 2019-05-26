أغلبهم من الأطفال.. إصابة 700 بالإيدز في "راتوديرو" الباكستانية

أُصِيب نحو 700 شخص أكثرهم من الأطفال بفيروس الإيدز في جنوب باكستان، عقِب حقنهم بإبر موبوءة بالمرض، حسب ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وقال ظافر ميرزا، المستشار الصحي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي: "إن 681 شخصاً بينهم 537 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة، تبيّن أنهم "إيجابيو المصل" في راتوديرو بولاية السند.

وأضاف: "استخدام إبر مستعملة قد يكون أحد أسباب تفشي المرض"، موضحاً أن 21000 شخص خضعوا لفحوصٍ في المنطقة ذاتها.

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وأكد ميرزا أن: "رئيس الوزراء عمران خان يعتزم ضبط تدابير جذرية للوقاية من المرض حالما نحدّد سبب انتشاره"، موضحاً أن هذه الحالات تشكّل مصدر قلق بالنسبة إلى الحكومة.

وذكر المحقّقون أن طبيب أطفال مصاب بفيروس "إتش أي في" قد يكون وراء انتشار الوباء في راتوديرو، بينما ينفي هذا الرجل المسجون حالياً تعمُّده نقل الفيروس إلى المرضى.

وكانت باكستان تسجل انتشاراً ضعيفاً نسبياً للإصابات بفيروس "إتش أي في"، غير أن المرض يتفشى بسرعة في البلاد.

ومع نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس "إتش أي في" سنة 2017 وحدها، احتلت باكستان المرتبة الثانية على قائمة البلدان التي تسجل أسرع انتشار للإيدز في آسيا، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.