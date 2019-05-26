شكرا لقرائتكم خبر عن الغدد الصماء صغيرة الحجم كبيرة العمل.. تتحكم فى الجسم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدد هى أعضاء مهمة تقع فى جميع أنحاء الجسم، تنتج وتطلق المواد التى تؤدى وظائف معينة على أى خلل فى إفراز أى هرمون منها قد يسبب للجسم مشاكل صحية وخيمة، فهى أعضاء صغيرة الحجم كبيرة الوظيفة قد يصل الأمر إلى أنها تنظم آلية عمل الجسم ككل.

انواع الغدد بالجسم

يحتوى الجسم على العديد من الغدد أهمها الغدد الصماء، وهناك عدد آخر من الغدد منتشرة داخل الجسم بخلاف الغدد الصماء.

وظيفة الغدد الصماء بالجسم

نظام الغدد الصماء هو المسئول عن تنظيم مجموعة من الوظائف الجسدية من خلال إطلاق الهرمونات.

حيث تفرز الهرمونات عن طريقها وتسافر عبر مجرى الدم إلى مختلف الأعضاء والأنسجة فى الجسم. ثم تخبر الهرمونات هذه الأعضاء والأنسجة ماذا تفعل أو كيف تعمل.

بعض الأمثلة على الوظائف الجسدية التى يتحكم فيها نظام الغدد الصماء تشمل:

التمثيل الغذائى

النمو

الوظيفة الجنسية والتكاثر

معدل ضربات القلب

ضغط الدم

الشهية

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دورات النوم والاستيقاظ

غدد صماء منتشرة بالجسم وهى:

الغدد الكظرية

الغدة النخامية

الغدة الدرقية

هناك أيضا أعضاء تحتوى على أنسجة الغدد الصماء وتكون بمثابة غدد، وهى

البنكرياس

الكليتين

المبايض

الخصيتين

الغدد خارجية الإفراز

تنتج الغدد الصماء لديك مواد أخرى وليست هرمونات يتم إطلاقها عبر القنوات إلى الخارج من الجسم، مثل العرق واللعاب والدموع.

تلعب المواد التى تصدرها الغدد الصماء أدوارًا مهمة في الجسم مثل المساعدة فى تنظيم درجة حرارة الجسم وحماية الجلد والعينين، وحتى مساعدة الأمهات على إطعام الأطفال عن طريق إنتاج حليب الثدى.