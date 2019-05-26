شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفول السودانى .. لصحة القلب وينظم سكر الدم ويحسن الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفول السودانى من أنواع البقوليات وليس من المكسرات صاحب الفوائد العددية للجسم، فهو مصدر ممتاز يعتمد على النبات من البروتين ، وكثيرا ما يصنفه البعض كنوع من المسكرات لأنه يمتلك كل صفات المكسرات الحقيقية ، مثل اللوز.

فوائد الفول السوداني

الفول السوداني مصدر مهم للتغذية نظرا لفوائدها الصحية المختلفة :



فوائد الفول السودانى

الفول السودانى وفوائده لصحة القلب

تساعد المستويات العالية من الدهون غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة في الفول السودانى الحفاظ على صحة قلبك وخفض الكولسترول "الضار" و رفع مستوى الكولسترول الجيد في الدم.

الفول السودانى يمنع مرض السكر

وفقا لدراسة حديثة وفقا لتقرير موقع "healthbeckon"، يمكن أن يقلل تناول الفول السوداني من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 21 ٪ نظرا لوجود المنجنيز، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في استقلاب الدهون والكربوهيدرات، وامتصاص الكالسيوم وتنظيم سكر الدم.



الفول السودانى

يمنع حصوات المرارة

تناول الفول السوداني يمكن أن يساعد في منع حصوات المرارة، وفقا للدراسات، فإن تناول أوقية من الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني يمكن أن يقلل من خطرالإصابة بحصى المرارة بنسبة 25 ٪.

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يمنع السرطان

تحتوي البقوليات مثل الفول السوداني على نسبة عالية من شكل فيتوستيرول يسمى بيتا سيتوستيرول التى تحمي من السرطان عن طريق تثبيط نمو الورم.

يحسن الذاكرة

كثيرا ما يطلق على الفول السوداني "غذاء الدماغ" لأنه يحتوي على فيتامين B3 أو النياسين الذي يحسن أداء الدماغ ويعزز الذاكرة، كما أنها تحتوي على فلافونويد يسمى ريسفيراترول الذي يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 30 ٪.



فول سودانى

محاربة الاكتئاب

السيروتونين هو واحد من المواد الكيميائية الرئيسية في الدماغ المشاركة في تنظيم الحالة المزاجية قد يتم إفرازه بشكل غير كافي بواسطة الخلايا العصبية في الدماغ هو المسئول عن التسبب في الاكتئاب، يحتوي الفول السوداني على حمض أميني يسمى التربتوفان يساعد على إفراز السيروتونين ، مما يساعدك على محاربة الاكتئاب.

مفيد في الحمل

الفول السوداني مصدر جيد للفولات، حيث أظهرت بعض الدراسات أن النساء إذا تناولن 400 جرام من حمض الفوليك قبل أو أثناء الحمل المبكر كان لديهن خطر أقل بنسبة 70٪ في ولادة طفل مصاب بعيب في الأنبوب العصبي. يمكن أن يقلل تناول الفول السوداني أثناء الحمل من خطر الإصابة بأمراض الحساسية ، مثل الربو، عند الأطفال.

فوائد تناول الفول السودانى

مفيد للأطفال

يحتاج الأطفال إلى تغذية إضافية في سنوات نموهم ليعيشوا حياة صحية بعد ذلك، ويعتبر الفول السوداني مصدر جيد للبروتين الغذائي يتكون من الأحماض الأمينية عالية الجودة والتي تعتبر حيوية للنمو والتطور.