شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل فى البيريود.. 6 أشياء يكشفها عدم انتظام دورتك الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى بعض النساء من مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية، التى تعد مؤشراً على أن جسمك يعمل بشكل طبيعى، ولكن ماذا يعنى إذا لم تكن دورتك الشهرية منتظمة أو لا تعمل كالساعة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية، بحسب موقع Net doctor.



أسباب عدم انتظام البيريود

أسباب عدم انتظام دورتك الشهرية

الخلل الهرمونى

إذا لم يكن لديكِ فترات حيض منتظمة، فقد يكون ذلك علامة على أن الهرمونات لديك غير متوازنة، مما قد يؤدى إلى أعراض مثل: الصداع وتقلب المزاج والتعرق الليلى والتعب وزيادة الوزن.

مشاكل صحية فى العظام

التوازن الطبيعى بين هرمونى الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون يضمن إنتاج عظام صحى، إذا أصبحت دورتك الشهرية غير منتظمة، فقد تكون علامة على أن وظيفة العظام لا تعمل بكامل طاقتها.

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مشاكل الغدة الدرقية

قد تكون الدورة الشهرية غير المنتظمة نتيجة لعدم عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، هذا يمكن أن يؤدى إلى التعب، وزيادة الوزن، والاكتئاب، وارتفاع الكوليسترول فى الدم، وأعراض أخرى.



عدم انتظام الدورة الشهرية مشاكل الوزن

إذا كنت تعانين من نقص أو زيادة الوزن، فقد يتأثر توازن الهرمونات لديك، مما قد يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، فى بعض الحالات، لا سيما عندما يكون اتباع نظام غذائى صارم أو زيادة فى الوزن عاملًا فى فقدان الوزن، فقد يتسبب ذلك فى توقف الدورة الشهرية تمامًا.

الإجهاد

يتم إطلاق الأدرينالين في أوقات التوتر الشديد، حيث يمكن للأدرينالين أن يقطع التوازن الهرمونى للجسم بشدة إلى الحد الذى يمكن فيه بالفعل منع الحمل، وإذا توقفت دورتك الشهرية، فقد يعنى ذلك أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت فى التخلص من التوتر والإجهاد.



مشاكل الخصوبة

إذا كنت تعانى من فترات الحيض الثقيلة أو نزيف الحيض، أو عدم انتظام الطمث، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة فى الجهاز التناسلى، يمكن أن يكون ذلك علامة على الأورام الليفية الرحمية، التهاب بطانة الرحم، متلازمة تكيس المبايض وبعض أشكال السرطان.