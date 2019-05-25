شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء الشعور بالغثيان.. لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الإنسان ببعض الأحيان بالغثيان بشكل مفاجئ أو بعد تناول الطعام، مما يتسبب فى الشعور بالقلق، نتيجة الخوف من الإصابة ببعض المشاكل الصحية، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة على أهم أسباب الشعور بالغثيان، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

تسبب حرقة المعدة أو ارتجاع المرىء فى عودة محتويات المعدة لأعلى المريء خاصة عند تناول الطعام، مما يحدث الشعور بالحرقان الذى يتبعه الغثيان.

يمكن أن تؤثر البكتيريا أو الفيروسات على المعدة وتؤدي إلى الغثيان، حيث يمكن أن تسبب البكتيريا التى تنقلها الأغذية مرض التسمم الغذائى، والذى من أعراضه الغثيان.





تناول بعض الأدوية مثل أدوية السرطان قد يكون من آثارها الجانبية الشعور بالغثيان، لذلك يجب قراءة الآثار الجانبية قبل تناول الدواء، والتحدث مع الطبيب حول هذه الأعراض وتأثيرها على الصحة.

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يمكن أن ينتج عن دوار الحركة ودوار دوار البحر، الشعور بالغثيان، حيث يمكن أن يسبب ركوب مركبة عدم مزامنة الرسائل المرسلة إلى الدماغ مع الحواس، مما يؤدى إلى الغثيان أو الدوار أو القيء.





الإفراط في تناول الطعام أو تناول بعض الأطعمة، مثل الأطعمة الغنية بالتوابل أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، يمكن أن يسبب فى النهاية الشعور بالغثيان، وكذلك تناول الأطعمة المسببة للحساسية.

قد يساهم الألم الشديد فى ظهور أعراض الغثيان، وهذا يحدث فى بعض المشاكل الصحية، مثل التهاب البنكرياس وحصى المرارة أو حصى الكلى.





تسبب القرحة أو القروح فى المعدة أو بطانة الأمعاء الدقيقة فى الشعور بالغثيان، والشعور بحرقة فى المعدة.