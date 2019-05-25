أسماء أولاد حلوة وجديدة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 10:41 صباحاً - يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أجمل أسماء الأولاد الجديدة 2019 ومعانيها، فدائماً تكون مهمة تسمية المولود الجديد أكثر ما يحير الأهل منذ اليوم الأول لاكتشاف جنس جنينهم، وعادة ما تصاحب هذه المرحلة كثير من الخلافات بين الأبوين لاختلاف رغبات كل منهما في اختيار أسماء قد لا تعجب الطرف الآخر.

ونتيجة لكثرة الأسماء من حولنا اليوم وبدء الأسماء الأجنبية المختلفة في الانتشار بالدول العربية، بالإضافة لظهور الأسماء العربية القديمة مجدداً تتضاعف حيرة الوالدين أكثر.

"الخليج 365 نت " تقدم لكم مجموعه لأحدث اسماء الأولاد الذكور لعام 2019:

• ايليا: البداية (بداية شيء ما) وهو اسم أعجمي.

• آصف: الكاتب (محب الكتابة).

• آسر: شريف، وكريم، والقائم بفعل الأسرة أو الآمر به.

• أواب: كثير العبادة وقد لقب بها سيدنا سليمان في سورة ص.

• بيرم: من الأسماء التركية التي تعني العيد المبارك.

• جندار: اسم يعني الجندي أو الفدائي، وقد أصبح هذا الاسم رتبة لحراس الأمير قديمًا حيث كانوا يسموا (الجندارية).

• بُسْر: التمر قبل أن يُرْطب وذلك إذا كوَّنَ ولم ينضج – الغض الطري من كل شيء.

• جِيَاد: جمع جواد وجمع جيد – ويطلق على مجموعة الخيول.

• دُلَيْم: الشديد السواد – الطويل من الرجال. Advertisements

• رَهِيد: الناعم – الجميل – الأنيق.

• رَنَان: الماء القليل.

• ديان: القاضي العادل.

• رواح: السرور والسعادة.

• زهر الدين: من الأسماء المركبة التي تعني إشراقة الدين ونموه.

• زِرْيَاب: الذهب – الأصفر من كل شيء.

• ضُرْغَام: الأسد – الشديد الضاري المقدام الشجاع من الأسود

• ضِيَاءْ الدين: نور، وإشعاع الدين.

• قيْصَر: ملك إمبراطوري

• كَميل: شديد الكمال – الكامل.

• مَدْيَن: اسم قرية النبي شعيب عليه السلام.

• اميد: معناها الأمل الذي يخرج من داخل النفس.

• ادولف: معناها البطل الشجاع.

• جيفان: معناها الرجل الصغير الوسيم.

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