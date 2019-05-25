شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الفواكه يحميك من الجفاف خلال موجات الحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

يوصي خبراء التغذية، بتناول الفواكه باستمرار حيث تعد مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن والألياف، خاصة مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف.

وينصح الخبراء بتناول ما لا يقل عن حصتين من الفاكهة في اليوم لضمان ترطيب الجسم وإمداده بالعناصر الغذائية اللازمة.

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ويفضل اختيار الفواكه الغنية بالماء، وخاصة مع وجبة العشاء أو السحور، كما أن المعادن التي توفرها الفواكه تحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، ما يعزّز الحماية من الجفاف الذي قد يؤدي إلى عواقب صحية سيئة.

وتعادل الحبة الصغيرة والمتوسطة من التفاح حصة من الفاكهة، بينما يعادل كوب من التوت أو 8 حبات من الفراولة (الفريز) حصة أخرى.

وتتكون حصة العنب من 32 حبة، بينما يشكل كوب من مكعبات الأناناس أو الشمّام أو البطيخ حصة أخرى. ويعتبر العنب والبطيخ والشمّام والمانجو والدرّاق من أفضل فواكه الصيف بسبب كمية الماء التي يزود الجسم بها.

من ناحية أخرى، تسبب الحلويات زيادة الإحساس بالعطش، ويتسبب شرب الكافيين في زيادة إدرار البول وبالتالي جفاف الجسم سريعاً.