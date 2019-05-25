طريقة إعداد وتحضير أرز باللبن بالشيكولاتة

القاهرة - لايف استايل المقادير

300 جرام سكر (أو حسب الرغبة)

3 كوب ماء

1 كوب كريمة لبّاني

1 كوب كريمة مخفوقة

1 كوب أرز عادى

1 معلقة صغيرة

1 كوب كاكاو

1 لتر لبن كامل الدسم الخطوات:

نغسل الأرز وينقع فى الماء لمدة ساعة.

ثم يصفى من ماءه ونضعة فى حلة على النار مع الماء ويترك على النار يتشرب الماء وينضج.

ثم نضيف اللبن ونقلب حتى يغلى ويسمك الخليط قليلا ثم نضيف السكر والفانيليا ونقلب حتى يذوب السكر.

ثم نضيف الكريمة والكاكاو ونقلب ثم يرفع من على النار.

ثم يغرف فى أطباق التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة وحبات الأم أند أم أو المالتيزيزر بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير الشوفان باللبن طريقة تحضير كيك الكراميل والتفاح بالقرفة الشهية

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