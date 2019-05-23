طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالقشطة

المقادير

2 عدد بيضة

2 كوب قشطة

1 كوب لبن كامل الدسم

1 كوب سميد

1 معلقة صغيرة باكينج بودر

1 كوب سكر

1 كوب زيت ذرة

1 معلقة صغيرة فانيليا

مقادير شربات السكر

1 كوب ماء

2 كوب سكر

2 معلقة صغيرة ماء زهر

2 معلقة صغيرة عصير ليمون



الطريقة :

هنحضر الشربات ويترك جانبا.

فى حلة على النار هنضيف الماء والسكر ونقلبهم كويس لحد ما الماء يغلى ولمدة 10 دقائق.

لو ظهرت على سطح الماء أى رغوة هنشيلها بالمعلقة.

هنضيف عصير الليمون ونقلب كويس ويترك الخليط على النار حوالى 10 دقائق أو لحد ما الصوص يتقل وبعدين يرفع من على النار ويضاف ماء الزهر ويترك ليبرد

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يسخن الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

ضعي البيضتين في وعاء الخلاط الكهربائي و بعدين ضيفي السميد والسكر والزيت والبايكنج باودر والفانيليا والحليب وعلبة من القشطة و أخلطي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

ادهني صينية زجاجية مقاسها 19*26 سم بالقليل من الزيت ثمّ أسكبي نصف كمية المزيج.

وزّعي العلبة المتبقية من القشطة ثمّ أضيفي باقي مزيج البسبوسة.

خفّفي حرارة الفرن ثمّ أدخلي الصينية إليه لحوالى 20 دقيقة مع مراقبتها حتى يتغيّر لونها.

خرجي الصينية من الفرن قطّعيها بحسب رغبتك ثمّ إسقيها بالشربات وقدّميها باردة على سفرتك.

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