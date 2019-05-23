شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب وراء الشعور بضيق التنفس‎ في فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع دخول فصل الصيف وموجات الحرارة المرتفعة، يزيد الشعور بضيق في التنفس، حيث لا يحصل الجسم على ما يكفيه من الأكسجين، كما يبذل الجسم جهداً أكبر للحصول عليه، خصوصاً مع انخفاض كمية الهواء المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة.

وإليك أهم أسباب ضيق التنفس:

Advertisements

1- نزلات البرد: حيث يمكن للفيروسات والبكتيريا أن تسد ممرات الأنف، ما يجعل من الصعب دخول ما يكفي من الأكسجين للجسم ويسبب ضيق التنفس.

2- الحساسية: ومن أعراضها: العطس وسيلان الأنف وإفراز الدموع والطفح الجلدي وتضخم الفم والحلق، ما يصعّب عملية التنفس.

3- الربو: هو حالة مزمنة تحدث عند التهاب الشعب الهوائية في رئتيك، ويؤدي لصعوبة دخول الهواء إلى الرئتين.

4- التهابات الجهاز التنفسي: ومنها الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والسل، ومن أعراضها ضيق التنفس.

5- القلق: في بعض الأحيان تكون أسباب ضيق التنفس نفسية، وليست جسدية، فعندما تقلق وتصبح متوترا، يؤثر ذلك على إيقاع تنفسك.

6- السمنة: زيادة الوزن تضع مزيدا من الضغط على الرئتين، حيث تحتاج الرئتين إلى جهد أكبر لتتمدد وتتسع للهواء، ما يسبب المزيد من المتاعب في التنفس، وخصوصا عند ممارسة الرياضة.

7- مرض الانسداد الرئوي المزمن: والذي ينتج عنه التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة والربو، ما يزيد من صعوبة التنفس.

8- فشل القلب: حيث لا يستطيع القلب المريض ضخ الدم بشكل فعال إلى الجسم، ما يسبب ضيقا في التنفس.

9- سرطان الرئة: يمكن أن تكون مشاكل ضيق التنفس من أعراض سرطان الرئة، وخاصة في المراحل المتأخرة من المرض.