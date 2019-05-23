إنفوجراف.. ١١ سببا للسعال المستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الكحة أو السعال المستمرّ، ويخطئ البعض حين يعتبر السعال مرضا بحد ذاته، لأنه في الحقيقة مجرد عرض من أعراض الإصابة بأمراض فعلية.

وحين يستمر السعال لفترة أطول من 8 أسابيع، يكون ذلك إشارة مزعجة وخطيرة، فهو يدمر القدرة على النوم ليلا، وقد يترك ضحيته ممتلئا بالغضب والإحباط.

ويعتبر السعال من الأعراض الأكثر شيوعا لدى المصابين بداء الجزر المعدي المريئي (Gastroesophageal Reflux Disease - GERD)، وهو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تصيب الإنسان خاصةً في فصل الشتاء، أو كردة فعل من الجسم للتخلّص من بعض السموم، والأتربة.



الإنفوجراف التالي يحاول رصد أبرز أسباب السعال المستمر.

