كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 10:40 صباحاً - ليست تفاحة نيوتن بالتأكيد التي سقطت على رأسه، ولكنها تفاحة أخرى مهمة للحامل يجب ان تسقطها بنفسها في معدتها كل يوم لأن فوائدها قيمة، وتوضحها لنا أخصائية التغذية الدكتورة لمياء أبو الخير كالتالي: للتفاح فوائد عظيمة للحامل خصوصاً في الأشهر الأولى. يحتوي التفاح على كمية من الألياف تقي الحامل من الإمساك. ويقلل من الغثيان. ويحمي الجنين من الإصابة بمرض الربو. ويحتوي على البوتاسيوم المفيد للعضلات حيث تتعرض الحامل لألم وشد عضلات الساق. ويفيد التفاح في بناء أنسجة الطفل. ويفيد التفاح في مناعة الأم والجنين. ويحسن وظائف الرئة لدى الجنين. وهو أفضل علاج للسعال لدى الحامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد التفاح للحامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.