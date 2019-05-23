احذري من نوم طفلك بمقعد السيارة في منزلك.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب باحثون أمريكيون الآباء والأمهات بعدم ترك أطفالهم الرضع ينامون في مقاعد السيارة بالمنزل خشية أن تتسبب في إصابتهم باختناق، وكشف الباحثون عن تحذيرهم هذا بعد مراجعتهم حوالي 12 ألف حالة وفاة ذات صلة بالنوم لأطفال على مدار 10 أعوام.

وتبين، بحسب النتائج التي خلص إليها الباحثون، أن أكثر من نصف حالات الوفاة التي تحدث في مقاعد السيارة تقع حين يتم استخدام المقعد في المنزل، وقال الباحثون الذين أجروا دراسة حول هذا الموضوع بمستشفى الأطفال الجامعي في فيرجينيا إنهم وجدوا أن الاختناق الموضعي هو السبب الأكثر شيوعًا للوفيات بمقاعد السيارة.

وأوضح الباحثون أن حالة الوفاة تحدث حين تَحُول الوضعية التي يتخذها الطفل في المقعد من التنفس بشكل طبيعي، حيث تتسبب تلك الوضعية في سد أنفه وفمه.

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ومن الجدير ذكره أنه حين يستخدم مقعد السيارة في السيارة، فإنه يثبت بقاعدة ليصير في زاوية تسمح بفتح مجرى التنفس للطفل، أما عند استخدامه على أرضية مسطحة، فيمكن لرأس الطفل أن يتدلى للأمام نظرًا لضعف عضلات رقبته، وبالتالي يُسَد مجرى الهواء.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن دكتور راشيل مون، الباحثة الرئيسية بالدراسة، قولها "مقاعد السيارة مهمة عند السفر ومعكِ طفل. لكن الأفضل ألا ينام الطفل في مقعد السيارة بالمنزل، لأن أفضل مكان لنوم الطفل من حيث الأمان هو الأرضية الثابتة المسطحة".