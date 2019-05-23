امرأة صينية تُحقّق إنجازًا "غير متوقع" من خلال توفير العملات المعدنية

إذا كنت ممن يهملون القطع النقدية الصغيرة لأن قيمتها محدودة ولا تكفي لشراء أشياء مهمة، فأنت مدعو إلى إعادة النظر في رأيك؛ لأن امرأة صينية حققت إنجازًا "غير متوقع" من خلال توفير العملات المعدنية.

وحسبما نقلت صحيفة "كانغزهو ديلي" الصينية، فإن امرأة استطاعت أن تشتري سيارة جديدة بعدما جمعت 66 كيسا من القطع النقدية الصغيرة في مدينة كانزهو، بإقليم هيبي.

وأضاف المصدر، أن قيمة الأكياس من القطع النقدية، وصلت إلى نحو 19 ألف دولار، أما المبلغ المتبقي وهو 8 آلاف دولار، فدفعته عن طريق تحويل إلكتروني.

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واشترت المرأة سيارة فولكسفاكن باسات، وقالت إنها ظلت تدخر القطع النقدية لمدة 10 سنوات، وفضلت ألا تأخذ القطع النقدية إلى البنك لأن الأمر يبدو متعبا.

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وتملك المرأة "الذكية" محلا تجاريا، وحصلت على القطع النقدية من خلال زبائنها، لكنها كانت حريصة على عدم إضاعة أي منها.

وأظهرت صور حديثة، 17 عامل وكالة بيع السيارات، وهم جالسون على مقربة من جبل القطع النقدية، واضطروا إلى قضاء 3 أيام حتى يتموا عد المبلغ.

وتضم القطع النقدية التي جرى جمعها، وحدات صغيرة جدا مثل اليوان الواحد، وأظهر أحد العمال يده التي صبغت باللون الأسود بسبب كثرة لمس القطع النقدية.

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