فوائد ” فيتامين فيمي هير “

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هناك العديد من أنواع الفيتامينات التي يتم استخدماها بغرض الحفاظ على بصيلات الشعر و مساعدتها على النمو ، و من بين هذه الفيتامينات فيتامين فيمي هير.
فيتامين فيمي هير
– يساعد الفيتامين على تغذية بصيلات الشعر و توفير السماكة و القوة للشعر.
– يقلل من تساقط الشعر بعد الحمية الغذائية و التوتر و القلق و الحمل أو الفترات الحيضية الشديدة.
– توفير المعادن الأساسية و الفيتامينات و الأحماض الأمينية للشعر و الأظافر.
فيتامين فيمي هير مثالي للشعر
وفقًا لمعظم الدراسات ، تعتبر متجهات FEME HAIR النشطة حيوية للحفاظ على الشعر و نموه من الجذور ، و يحتوي فيتامين فيمي هير على ؛ فيتامين د 3 و L-Cysteine و L-Methionine و السيليكا و الحديد و الزنك و فيتامين C و البيوتين و النحاس و السيلينيوم.
فوائد عناصر فيتامين فيمي هير الشعر
– فيتامين د 3 ، أظهرت الدراسات الحديثة وجود صلة بين نقص فيتامين د 3 و فقدان الشعر.
– L-Cysteine و هو حمض أميني أساسي لتعزيز نمو الشعر ، يحسن نوعية و نسيج الشعر ، و يمثل L-Cysteine ما يصل إلى 25 ٪ من مجموع الأحماض الأمينية في الكيراتين و هو المكون الرئيسي لبصيلات الشعر.
– L-Methionine و هو حمض أميني أساسي يساعد على منع تساقط الشعر المبكر ، كما أنه يحسن نسيج الشعر و الجودة و النمو ، و هو ضروري للغاية لإنتاج السيستين.
– السليكا و يساعد هذا المعدن على تعزيز الأوعية الدموية و تحسين الدورة الدموية التي يمكن أن تحفز تدفق الدم إلى فروة رأسك و تشجع نمو الشعر ، كما أنه عنصر ضروري للأنسجة الضامة في الجلد و كذلك الكولاجين و يساعد على تقوية الأظافر و الشعر.
– الحديد والزنك فالحديد مسؤول عن نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر ، كما يساعد جسمك على استخدام البروتين في النمو و بناء الشعر قوي ، و يساعد الزنك الجسم في إصلاح و نمو الشعر و يحافظ على الغدد الزيتية للشعر تعمل بشكل صحيح.
– فيتامين ج و يستخدم في الجسم لبناء الكولاجين ، و هو ضروري لإنتاج خلايا شعر جديدة ، و إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (ج) يمكن أن يجعل الشعر ضعيفا و عرضة للكسر.
– البيوتين يجدد بصيلات الشعر وجذوره مما ينتج عنه شعر صحي و قوي.
– الزنك و النحاس و السيلينيوم للتخلص من الجذور الحرة التي يمكن أن تضر الخلايا و الحمض النووي.
الوقت المناسب لتناول فيتامين فيمي هير
لا يعرف أي قيود على استخدام فيتامين فيمي هير حتى اليوم ، حيث انه جيد التحمل بشكل جيد ، و إذا كان لديك تاريخ من الحساسية لأي من مكوناته ، فلا يجب استخدامه.
كيفية استخدام فيتامين فيمي هير
الجرعة اليومية هي 2 كبسولة ، و ينصح بتناول كبسولة واحدة بعد الأكل ، مرتين في اليوم ، و لا تتجاوز الجرعة اليومية إلا إذا نصح بها شخص مؤهل أو طبيب ، كما انه مكمل غذائي و يجب عدم استخدامه كبديل لنظام غذائي متنوع ، كذلك عادة ما يلاحظ تحسن إيجابي للشعر فقط بعد 4 أسابيع ، و يمكن ملاحظة النتيجة الكاملة بعد 3 أشهر.
الآثار الجانبية لفيتامين فيمي هير
لم يتم تسجيل أي آثار جانبية حتى الآن أثناء استخدام FEME HAIR ، إذا كان هناك أي أثر جانبية ، يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
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