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انت الان تتابع موضوع فوائد ” تمارين العصا ” للخصر و تكبير الارداف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
يتم ممارسة تمارين العصا بشكل واسع وذلك نظرا لإمكانية ممارستها في الأماكن المفتوحة أو المغلقة على حد سواء ، إلى جانب سهولة تطبيقها بدون الحاجة إلى أوزان ثقيلة أو أجهزة ضخمة ، وسهولة الحصول على عصا لتأدية التمرين بسهولة ، وتختلف تمارين العصا وفقا للمنطقة المراد تنحيفها سواء كانت الخصر ، البطن ، الظهر أو زند الذراعين .
فوائد تمارين العصا للخصر
تمارين العصا المخصصة لمنطقة الخصر تساعد على حرق الدهون المتراكمة حول هذه المنطقة ، والحصول على خصر جميل ومتناسق ، وتعد منطقة الخصر مركز الجسم ومع تحريك هذا الجزء يتم تحريك العديد من العضلات المرتبطة بها ، لذلك فهذه التمارين تساعد على حرق دهون المناطق الأخرى مثل البطن والظهر والذراعين مع تقوية العضلات .
أمثلة على تمارين العصا للخصر
يشترط عند اختيار عصا التمارين أن تكون مستقيمة وملساء وخفيفة الوزن وخالية من التعرجات أو الالتواء.
تمرين التفاف الخصر بالعصا
– يبدأ بالوقوف على أرض صلبة، مع المباعدة لمسافة كافية ما بين الساقين وثني الركبتين، والمحافظة على استقامة الظهر.
– ثم تثبيت العصا على أعلى المنطقة الخلفية للكتفين، مع الإمساك بها بكلتا اليدين مع فرد الذراعين بعيداً عن الكتفين.
– و لف القسم العلوي من الجسم على شكل نصف دائرة نحو اليمين، ثمّ إعادته بنفس الطريقة إلى نقطة البداية، مع ثبات الرأس في مكانه وعدم تحريكه.
– و لفّ القسم العلوي من الجسم على شكل نصف دائرة نحو اليسار، ثم إعادته إلى نقطة البداية.
تمرين الانحناء الجانبي بالعصا
– أولا الوقوف باستقامة مع شد الظهر نحو الأعلى، وملامسة الساقين لبعضهما البعض.
– ثم تثبيت العصا أعلى الكتفين مع مد الذراعين على طول العصا ولف منطقة الساعدين واليدين حولها.
– و الانحناء بالجزء العلوي من الجسم نحو الجهة اليمنى، ثم إعادته إلى وضعية الاستقامة، مع التكرار.
– ثم ثني الجزء العلوي من الجسم بنفس الطريقة وعدد التكرارات نحو الجهة اليسرى.
تمرين العصا مع وضعية الركوع
– المحافظة على العصا بنفس الوضعية السابقة.
– المباعدة ما بين الساقين، مع ثني الجزء العلوي من الجسم نحو الأمام، بحيث يشكل زاوية قائمة مع الساقين، أو ما يشبه وضعية الركوع.
– لف الجزء العلوي من الجسم نحو اليمين، ثم العودة به إلى الوضعية الأولى، وإعادة لفه نحو أقصى اليسار، مع المحافظة على الظهر مشدوداً لتجنّب الإصابة بالتمزق العضلي.
– يمكن الرفع من حدة التمرين من خلال تكرار لف الجزء العلوي من الجسم جهة اليمين عدة مرات متتالية، ثمّ تكرار لفه جهة اليسار بنفس القدر.
تمرين العصا لشد الأرداف
– نقوم بأخذ عصا بطول متر ونصف .
– نضع العصا خلف الرأس ونمسكها باليدين مع فتح القدم على مستوى العصا .
– نقوم بالنزول لأسفل مع الرجوع للوراء بنسبة بسيطة بالمؤخرة .
– نكرر هذه الخطوة 15 مرة
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