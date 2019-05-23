طريقة إعداد وتحضير سلطة الأرز بالتونة

المقادير :

300 جرام أرز بسمتى

3 معلقة كبيرة مايونيز

2 معلقة كبيرة زيت ذرة

1 علبة تونة (صغيرة)

1 علبة حبات ذرة (صغيرة)

1 عدد عصير ليمون

½ معلقة كبيرة ملح (حسب الرغبة) الطريقة:

نقوم بسلق الأرز ونضيف له الملح والزيت، وبعد ذلك نغسلة بماء بارد ويصفى.

نحضر طبق كبير نضع فيه الأرز ونضيف عليه التونة والذرة والمايونيز والليمون ونخلط جيداً، ونقدمها. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير ورق عنب بالتونة طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالتونة الصحية والخفيفة

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