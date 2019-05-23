شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايزة تتطمنى.. اعرفى متى تجرين أشعة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي عند الرجال أيضًا لكنه ليس شائعًا، وتختلف اختبارات وعلاجات سرطان الثدي من شخص لآخر، وآشعة الماموجرام من طرق فحص سرطان الثدى الشهيرة، ولكن تحتار كثير من النساء فى الوقت الذى تجري فيه هذه الآشعة، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير.



سرطان الثدى

ما هو تصوير الثدي بالماموجرام؟

ذكر موقع" health link bc" أن الماموجرام هى أشعة سينية للثدي تستخدم للبحث عن سرطان الثدي، وهناك نوعان من تصوير الثدي بالأشعة السينية.

يبحث تصوير الثدي بالأشعة عن علامات سرطان الثدي قبل ظهور أي أعراض.

تبحث الماموجرام التشخيصي عن سرطان الثدي لدى النساء اللاتي لديهن أعراض.



اشعة الماموجرام

متى تتخذى قراراً بإجراء الماموجرام؟

قرار إجراء آشعة ماموجرام أو استخدام أي طريقة فحص أخرى قرارًا صعبًا بالنسبة لبعض النساء، ولكن يوصى الأطباء بالكشف عن سرطان الثدي بشكل دورى خاصة مع التقدم فى العمر، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج.

وإليكِ خيارين يمكنكِ أن تختارى أحدهما:

Advertisements

-ابدأى في فحص الماموجرام في سن الأربعين (أو في أي وقت في الأربعينيات من العمر).

-ابدأى بفحص الماموجرام فى سن 50.

-يمكن لأشعة الماموجرام العثور على بعض أورام الثدي مبكرا، عندما يمكن علاج السرطان بسهولة أكبر،تشير الدراسات إلى أن عددًا صغيرًا من النساء اللائي لديهن تصوير الثدي بالأشعة السينية قد تكونن أقل عرضة للوفاة من سرطان الثدي.

-يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي كلما تقدمت في العمر.

-النساء أقل من 50 عامًا معرضات بشكل أقل لخطر الإصابة بسرطان الثدي، ولهذا السبب ، من المرجح أن تستخدم النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 70 عامًا من تصوير الثدي بالماموجرام مقارنة بالنساء اللائي في الأربعينات من العمر.

-تصوير الثدي بالماموجرام قد لا يكشف بعض أنواع سرطان الثدي.