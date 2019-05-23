طريقة إعداد وتحضير دجاج بالخضار والصويا صوص

المقادير

4 عدد صدور دجاج مخلية

4 عدد حبهان

3 معلقة كبيرة صويا صوص

2 عدد فص مستكة

1 عدد بطاطس (متوسطة ومقطعة مكعبات)

1 عدد جزر (مقطع شرائح)

1 عدد طماطم (متوسطة مقسومة نصفين)

1 عدد كوسة (كبيرة مقطعة شرائح)

1 عدد بطاطس (كبيرة مقطعة أرباع)

1 رشة بهارات دجاج

1 رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ معلقة صغيرة جنزبيل

الطريقة:

تسلق الدجاجة بالطريقة المعتادة مع البصل والحبهان والمستكة والزنجبيل والفلفل وبهارات الدجاج.

قبل تمام النضج ترفع الدجاجة من المرق وتصفى جيدا ثم نضع الخضار في المرق ونرفعة على النار حوالي 8 دقائق ثم نعيد الدجاجة إلى المرق.

نضيف الصويا صوص وندع الدجاج والخضار يستوي على نار متوسطة، ويقدم ساخن.

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