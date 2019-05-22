انتبهي.. الشخير قد يكون سببًا في إصابتك بالسرطان لاحقًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توصل باحثون يونانيون لنتيجة صادمة مفادها أن شخير السيدات أثناء نومهنّ ليلاً قد يكون مؤشرًا على احتمالية إصابتهن بالسرطان.

وقال الباحثون في دراستهم التي أجروها بهذا الصدد إنهم اكتشفوا أن السيدات اللاتي يعانين من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم ويعانين أيضًا من انخفاض حاد بمستويات الأكسجين لديهن أثناء الليل يكن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان مقارنة بغيرهن ممن لا يعانين من تلك الاضطرابات.

ونوه الباحثون في الوقت نفسه إلى أن الدراسة أظهرت لهم أن الأمر نفسه لا ينطبق على الرجال، ونقلت صحيفة "ذا صن" عن دكتور أثاناسيا باتاكا، التي شاركت بالدراسة، قولها "أظهرت دراسات حديثة أن انخفاض مستويات الأكسجين بالدم ليلاً بالتزامن مع النوم بشكل متقطع قد يلعبان دورًا هامًا في بيولوجيا أنواع مختلفة من السرطانات، لكن تلك المنطقة البحثية جديدة تمامًا، وتأثيرات النوع (الجنس) على العلاقة بين توقف التنفس أثناء النوم والسرطان لم تتم دراستها بالتفصيل من قبل".

وتوصل الباحثون الذين أجروا تلك الدراسة في جامعة أرسطو في سالونيك، لتلك النتائج بعد فحصهم أكثر من 19 ألف شخص، وتسجيلهم بيانات السن، مؤشر كتلة الجسم، وضعية التدخين وشرب الخمور، وهي عوامل تزيد خطر الإصابة بالسرطان.