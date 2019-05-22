6 مخاطر "غير متوقَّعة" تُهدد حياة طفلكِ داخل المنزل

قد يُعرّض الطفل حياته للخطر دون أن يفهم ذلك، ويزيد الأمر سوءًا عندما يتركه الأهل بمفرده ظانين أنه يلعب، وحتى لا تقع الكارثة ويندم الأهل رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 6 مخاطر في المنزل يمكن أن تهدد حياة وسلامة أطفالنا كالتالي:

الأجهزة الكهربائية

على الأهل ملاحظة أفعال أبنائهم وخاصة ما يتعلق منها بالأجهزة الكهربائية، مما يؤدي إلى احتمالية اصابتهم بصعقات كهربائية لذلك يجب التأكد أن جميع الأجهزة بعيدة عن متناول الأطفال.

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سرير الطفل

قد يمثل سرير الطفل خطورة على الأطفال، فيجب التأكد من أن المرتبة مريحة ولا يوجد فراغ كبير بينها وبين إطار السرير المحيط بها لكي لا يسقط الطفل داخله.

الطعام

قد تؤدي بعض الأطعمة مثل العنب والزبيب إلى اختناق الطفل إن وضعها داخل فمه، لذا يجب الإشراف على الطفل لدى تناوله الطعام وتقسيم الأطعمة إلى أجزاء صغيرة يمكنها المرور في بلعومه بشكل سلسل.

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النوافذ والستائر

تعتبر حبال الستائر من أكثر المخاطر المحدقة بالطفل الذي يمكن أن يلفها حول عنقه أثناء العبث بها، لذا لا بد من إبعاد الأطفال عن الستائر، وتثبيت ستائر خاصة لا تحتوي على حبال أو أسلاك، كما يُنصح بعدم وضع سرير الطفل بالقرب من النوافذ لكي لا يحاول فتحها والخروج منها.

الألعاب

يجب مراقبة الأطفال أثناء لعبهم ومراقبتهم جيدا حتى لا يبتلعون أشياء تمثل خطرا على صحتهم.

الأبواب

يجب وضع أغطية على مقابض الباب حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إليها والخروج، مما يمثل خطر على حياته.

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