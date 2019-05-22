كلم نفسك ومتخافش أنت مش مجنون.. اعرف فوائد الاختلاء بالنفس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بكلم نفسى من كتر الهم"، قد يفسر الكثيرون الحديث مع النفس بسبب الضغط والتوتر والمشاكل التى نتعرض لها، ولكن بعض الدراسات أثبتت أن الحديث مع النفس له فوائد صحية عديدة، ووفقا لما ذكره موقع lifehack فإن أبرز هذه الفوائد هى:
الحديث
1: التحدث مع النفس كل فترة يعمل على تعزيز صحة العقل وينشط الذاكرة، ويحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبى.
2: يساعدك على التخلص من الطاقة السلبية، ويزيد من الشعور بالتفاؤل ومواجهة الصعاب.
3: يزيد من الثقة بالنفس ويجعلك شخصية قوية تستطيع أن تواجه مشاكلك والضغوط التى تتعرض لها.
الحديث مع النفس
4: يساعدك الحديث مع النفس على تحقيق أهدافك والتفكير بشكل إيجابى وإيجاد حلول لمشاكلك.
5: يحد من التوتر والقلق ويخفف من الضغط النفسى الذى تتعرض له.
6: التحدث مع النفس يساعدك على تقبل الآراء والانتقادات التى تتوجه اليك دون غضب أو عصبية.
7: التحدث مع النفس يساعدك على اكتشاف أخطائك وتصرفات والتخلص منها.
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