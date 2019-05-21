كيف يلعب الطعام دورًا في تحسين مزاج الرجل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نتيجة ضغوطات الحياة وساعات العمل الطويلة والمرهِقة، يُصاب الكثير من الرجال بحالة من التوتر النفسي والمزاج السيء.

ووفقاً للتجارب الكثيرة، هناك رجال يربطون حالتهم النفسية بكمية الطعام التي يتناولونها؛ فبعضهم عند الفرح تصيبهم حالة من "الشراهة" في الأكل، وعند الحزن يتوقفون عن تناول الطعام حتى وإن كانوا يحبونه، فيما آخرون يتناولون الطعام بشراهة في الحالتيْن.

فهل هناك علاقة بين تناول الطعام وتحسين الحالة النفسية للرجل؟، نعم، هناك علاقة بين تناول الطعام وتحسُّن الحالة النفسية والمزاجية عند الرجل، حسبما أجابت أخصائية التغذية فرح خالد، لكون الطعام هو المسؤول عن الطاقة اللازمة للقيام بوظائف الجسم الحيوية، ومنحه العناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومساعدة الأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة على القيام بوظائفها على أكمل وجه، وهذا ما أثبتته الكثير من الدراسات.

نوعية الغذاء ومحتواه

وتابعت، قد يكون السبب وراء تعكُّر مزاج الرجل واضطرابه النفسي بكثرة النقص في بعض الفيتامينات والمعادن التي تؤثر على هرمون السعادة عنده، وهذا ما يستدعي ضرورة التنبّه إلى نوعية غذائه ومحتواه، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالنشويات، كالمعكرونة، والبطاطا، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، إضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين (ب)، كالألبان، والبيض، والدجاج، والسمك، والأفوكادو والموز، لدورها الكبير في تعزيز نسبة السيروتونين في المخ، الذي ينعكس بشكل إيجابي على نفسية الرجل ومزاجه.

ولفتت خالد إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية "بالأوميغا 3" الموجود في سمك السلمون، والتونة والسردين، وزيوت السمك، وذلك لدوره الكبير في تحسين الحالة المزاجية عند الرجل.

أما الشوكولاتة، فهي حتمًا من الأطعمة التي تؤثر على رفع معنوياته بشكل عام، لاحتوائها على السكر، الذي يلعب دوره في رفع نسبة السيروتونين في الدماغ، حيث إن تناول الشوكولاتة يؤثر على إرسال إشارات للمخ، تعمل على تحسين مزاجه بشكل ملحوظ.

Advertisements

لا يعني ذلك إسرافه في الطعام

مما حذّرت منه خالد، إسراف الرجل في تناول قائمة الأطعمة المذكورة سابقًا كلما وجد نفسه بمزاج سيئ، كي لا يضطر لتناول ما يفوق حاجته بصورة تؤدي إلى زيادة وزنه، وعليه بتناول كميات محددة تتناسب مع احتياجات جسمه دون زيادة أو نقصان.

دور المرأة في تحسين مزاج زوجها

في السياق ذاته، تستطيع كل امرأة القيام ببعض الأمور التي من شأنها تحسين مزاج زوجها، منها على سبيل المثال: صنع أطباق الحلويات والطعام في البيت، لدورها في التأثير على نفسيته، خصوصًا إذا كان يحب أصنافًا معينة استطاعت في وقت سابق تغيير مزاجه فعليًا.

وانتهت خالد إلى التذكير بأهمية التغذية السليمة في حماية الرجل من إصابته بالاكتئاب والشدّ العصبي، وأنها بمثابة جدار واقٍ وحامٍ لجسمه من التعرّض للأمراض الخطيرة مثل: السرطانات والنوبات القلبية وغيرهما من الأمراض.