هذه هي التأثيرات الخفية للمرتديلا على طفلك.. انتبهي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما نسمع بأن أكل اللحم المصنّع غير صحي، إلا أن الخطر الأعظم يكمن باكتشافنا الأسباب التي تجعل هذا الصنف من اللحوم يندرج تحت الأكل غير الصحي.

يُطلق مسمى اللحوم المصنّعة، على اللحوم التي تُملَّح أو يتم معالجتها بطرق كيمائية بهدف جعلها صالحة للاستهلاك أطول مدة ممكنة، وهي في الواقع تختلف تمامًا عن اللحوم الطازجة.

ورغم دخول لحم المرتديلا في أصناف عديدة من الطعام، كالمقبّلات والباستا والبيتزا، إلا أن الأخصائيين التغذويين دائمًا ما يحذرون من فرط تناولها لدى العامة، وبشكل خاص الأطفال رغم عشقهم لأكلها، وذلك لاحتوائها على نسب عالية من المواد الحافظة والصبغات.

أضرار المرتديلا الخفيّة

عن أهم أضرار المرتديلا، وفق أخصائية التغذية فوزية جراد أنها وقبل كل شيء، تسبب السُّمنة المفرطة لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية والصوديوم، كما تسبب زيادة في نسبة الأملاح بالجسم؛ ما يؤدي لاحتباس الماء والانتفاخ لدى الطفل.

وردّت جراد سبب شغف الأطفال لتناولها، إلى الطريقة الشهيّة التي تُحضّر فيها الوجبات السريعة التي تحتوي على المرتديلا عن طريق إضافة البطاطس المقلية والتتبيلات المختلفة وغيرها؛ ما يزيد من السعرات الحرارية الموجودة بها فتسبب ضعفًا عامًا بجسم الطفل.

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إلى جانب ذلك، عندما يتناول المرتديلا باستمرار، فإن جسمه يحمل عبئًا ثقيلاً، وذلك لزيادة نسبة الصوديوم بحوالي 3 مرات عن المعدل الطبيعي في جسمه؛ ما يؤدي إلى ضعف أوعيته الدموية وإصابته بأمراض القلب، كما تقول جراد.

ووفقاً لعدد من الدراسات؛ فإن المرتديلا تحتوي على النتريت والنترات، اللذين يقللان من إفراز الأنسولين الذي يزيد من نسبة الجلوكوز بالجسم؛ ما يعني زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، عدا عن الارتباط الكبير بين تناول المرتديلا والإصابة بالسرطان خاصة سرطان البنكرياس.

للحفاظ على الطفل من أضرار المرتديلا

أوصت الأخصائية جراد بأن لا تسمح الأمّ لطفلها بتناول أكثر من وجبة من المرتديلا على مدار الأسبوع، وتجنب وضعها في غذائه المدرسي؛ لأن البروتينات المصنّعة التي تدخل في تصنيع المرتديلا، يحفز استهلاكها النشاط الذهني بشكل مبالغ فيه؛ ما يضعف قدرته على التركيز والتعلم وإن كان يتمتع بالذكاء.