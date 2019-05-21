شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أدوية لا تحتاج روشتة تستخدمها بطريقة خاطئة.. منها بخاخ الأنف وأدوية البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجرد شراء دواء بدون وصفة طبية "روشتة" لا يعني أنك فى أمان دائمًا، ولكن يمكن أن يؤدى الاستخدام الخاطئ للدواء فى حدوث مضاعفات على صحتك .

وعرض موقع مجلة " Reader’s Digest" بعض من الأدوية التى تستخدام بطريقة خاطئة .

أدوية البرد والأنفلونزا والسعال

العلاجات التي تستخدم لتخفيف العطس ، والتهاب الحلق ، والصداع ، والآلام البسيطة ، والحمى ، وسيلان الأنف، يمكن أن تؤدي إلى الجرعة الزائدة منها إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة حدة الربو واحتباس البول، لذا يجب أن تقرأ قائمة المكونات النشطة بعناية، واتخاذ كل دواء على حدة وبالجرعة الصحيحة من أجل تجنب الآثار الجانبية له.



أدوية البرد والانفلونزا

مضادات الالتهابات

على الرغم من أن هذه الأدوية رائعة لتخفيف الألم والالتهابات، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل مثل نزيف الجهاز الهضمي والفشل الكلوي إذا تم استخدامها بشكل متكرر، لذا يجب التأكد من مهام وظائف الكلى وإضافة دواء لحماية بطانة معدتك من الإصابة بقرحة.



الأدوية المساعدة على النوم

الأدوية المساعدة على النوم

الالتزام بالجرعة المحددة يجنبك كثير من العواقب من الأدوية المساعدة على النوم، فإذا لم تستطع النوم بعد أخذ واحد من تلك الحبوب وقررت أن تأخذ اثنين ، فقد يكون لها تأثير عكسى، فيمكن أن تؤدى إلى الخفقان ، والدوخة ، ومعدل ضربات سريعة للقلب.

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مضادات الحموضة

تعمل هذه الأدوية على تخفيف حرقة المعدة أو الانزعاج الهضمي من تناول بعض الأطعمة أو المشروبات الحمضية ، ولكن لا يجب استخدماها بشكل يومى دون إذن طبيبك.

فقد يؤدى الاستخدام اليومي إلى حدوث قرحة فى المعدة أو مشكلة أكثر خطورة مثل حصوات الكلى والإمساك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.



مضادات الحموضة

بخاخات الأنف

على الرغم من أنها تبدو غير ضارة ومفيدة بشكل لا يصدق عندما يكون لديك انسداد الأنف ، إلا أن الإفراط فى استخدامه خاصة خلال موسم الحساسية يمكن أن يسبب مشاكل مزمنة، مثل النزيف والقرحة وحتى إعتام عدسة العين مع الاستخدام المطول.



بخاخ الانف

مدرات البول

الاعتماد على استخدام مدرات البول مثل أقراص الماء أو المكملات الملينة على أساس ثابت يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل فشل الكلى واضطرابات الإلكتروليت الحاد مثل انخفاض البوتاسيوم وعدم انتظام ضربات القلب".