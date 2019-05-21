طرق لتسهيل الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:40 صباحاً - نصحتنا جداتنا بشرب مغلي القرفة لتسهيل الولادة حيث تعمل على زيادة انقباض الرحم، وكذلك إذابة ملعقة من العسل الطبيعي في كوب من الماء، وعند وصفات جداتنا نجد أننا نبحث عن الطرق الآمنة التي تساعد على تسهيل الولادة ونكتشف منها ما يلي مع الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة_ فتابعي معنا: وصفات بسيطة لولادة سلسة التمر: وهو من الثمار التي ذكرت في القرى، لتسهيل ولادة السيدة مرين، وينصح بتناوله في الشهر الأخير لأنه يعمل على توسيع عنق الرحم.

المشي: وهو الرياضة المريحة الخفيفة للحامل ويفضل في وقت الصباح وبعيداً عن أشعة الشمس، حيث يساعد على نزول الجنين في الحوض.

شرب مغلي أوراق توت العليق لأنه من المشروبات السحرية لفتح عنق الرحم.

البعد عن التوتر لأن ذلك يؤخر الولادة لأن الأدرينالين ليس من محفزات الولادة.

ممارسة تمارين كيجل: لأنها تقوي عضلات الحوض.

الجماع في الشهر الأخير في حال عدم وجود نزف مهبلي، ولكني يفضل التوقف عن الجماع في الأيام الأخيرة من قرب موعد الولادة.

إطالة الركوع في الصلاة ومسح الأرضية في البيت.

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