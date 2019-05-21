مأكولات لطفلك في رمضان لتساعده على الصيام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:40 صباحاً - نظراً لساعات الصوم الطويلة في طقس الصيف الشديد الحرارة، غالباً ما يعاني الطفل من العطش و الجوع أو من التعب و الخمول و عدم تحمله على الصبر حتى وقت الفطور، فلكل أم تهتم بطفلها يجب أن تراعي الأفكار الغذائية التالية لتجنب الاحساس بالجوع و لاستمرار صوم طفلك بسهولة. وقد التقينا دكتورة التغذية فيفيان وهبي لتقدم لنا معلومات ونصائح عن المواد الغذائية الواجب تقديمها لطفلك حتى تساعده على الصمود والصيام.

نصائح للطفل في رمضان

- كثرة تناول الفاكهة والخضار لغناها بالفيتامينات والمعادن و الألياف المهمة للجسم التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لغناه بسكر الفاكهة المفيد لإنتاج الطاقة، و يفضّل التنوع بالفاكهة و الخضار على أنواعها من خلال تقديم طبق من السلطة يومياً على الإفطار و تقديم شرائح الخضار كوجبات خفيفة و ادخال الخضار في وجبة السحور، ولغناها بالألياف تعطي احساساً بالشبع لوقت طويل .

- كما ينصح بتناول الفاكهة على الأقل ٤ حصص ما بين الفطور و السحور على أن تكون حصة منها على الإفطار كثلاث حبات تمر، و التنوع بباقي الحصص ما بين الحبحب و البرتقال و الكيوي لاحتوائها على نسبة عالية من الماء التي تمنع العطش، ولغناها بفيتامين سي التي يمد الجسم بالطاقة والنشاط.

- من المهم أن تحرصي على ادخال النشويات المعقدة في وجباته، مثل العيش البر أو البقوليات أو الشوفان لغناها بالألياف ولأنها تعطي احساساً كبيراً بالشبع.

- الحرص على أن يتناول طفلك كوبين من الحليب أو اللبن أو الزبادي يومياً لغناها بالبروتين الذي يعطي احساساً بالشبع لوقت طويل.

- الإكثار من شرب الماء و تناول السوائل على شكل شوربة مثل شوربة الحب أو الكويكر أو الخضار أو النوع المحبب لطفلك ليساعده على ترطيب جسمه و مساعدته على الشبع.