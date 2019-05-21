كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:40 صباحاً - تتخوف أغلب السيدات الحوامل من تناول النعناع خلال فترة الحمل، فهناك الكثير من المحاذير من تناوله، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، توضح أبرز فوائد النعناع للحامل التي تتمثل فيما يلي:

النعناع بأشكاله المختلفة يمكن أن يساعد الحوامل على تخفيف الشعور بغثيان الصباح، والتقيؤ، والغازات، مشيرة إلى أن شاي النعناع وزيته آمن للاستخدام أثناء فترة الحمل بدون الإسراف طالما كان استهلاكه معتدلاً.

أكدت "استشاري النساء والتوليد" أن النعناع يحتوي على حمض الروزمارينيك الذي له خصائص مضادة للأكسدة، التي تساعد في علاج نزلات البرد والتخلص من المخاط بدون الحاجة لتناول العقاقير، المحظورة لدى الحوامل، كما أنه يساعد على التخلص من الغازات التي تسبب بعض الآلام للحامل، يسرع ويحسن من عملية الهضم، ويحافظ على مستويات الكوليسترول النافع، ويعتبر مزيلاً جيداً للتوتر أثناء الحمل.

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