منتج استحمام ثوري يساعد على نوم الأطفال بعمق

وصفت أمهات بريطانيات منتجاً جديداً يسمى "ليتل إنجلز" طرح أخيراً في الأسواق البريطانية، بمعجزة حقيقية لأنه يساعد الأطفال على النوم بسرعة وعمق طوال الليل.

ووفقاً للكثير من الأمهات في مدينة ليفربول، فإن رائحة المنثول الموجود في المنتج ساهمت بشكل فعال في نوم الأطفال بعمق طوال الليل.

وقالت إحداهن، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "منذ ولادة طفلتي لم تستطع النوم جيداً في الليل، وكانت تستيقظ كل ثلاث ساعات تقريباً، ولكن بعد الاستحمام بمنتج ليتل إنجلز الجديد نامت طوال الليل دون أن تستيقظ لمرة واحدة"

وعلقت أخرى "رائحة المنتج جميلة وأستخدمها دائماً مع طفلي الصغير عندما يكون مصاباً بنزلة برد قبل النوم، ويبدو أنه يساعده حقاً على النوم بعمق"، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين.

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