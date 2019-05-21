5 خطوات لاستعمال مستحضر التسمير الذاتي

يمثل مستحضر التسمير الذاتي Self- Tanner حلاً سريعاً للتمتع بسُمرة جذابة خلال فصل الصيف.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أنه يجب استعمال مستحضر التسمير الذاتي بشكل صحيح، حتى لا تظهر بقع سيئة المظهر. ولهذا الغرض يجب اتباع الخطوات التالية:

1- ينبغي في البداية إزالة الشعر بماكينة حلاقة، ثم التقشير لإزالة قشور الجلد الميتة، خاصة في المواضع الخشنة مثل المرفقين، واليدين، والقدمين والذقن، مع مراعاة أن يكون ذلك قبل وضع المستحضر بليلة واحدة.

2- يُوضع مستحضر التسمير الذاتي على البشرة مثل الكريم، ثم توزيعه بحركات دائرية من المنتصف باتجاه الخارج. وبالنسبة للوجه، فإنه يتم تطبيق المستحضر على الجبين والأنف والذقن، مع مراعاة ارتداء قفازات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، حتى لا تظهر بقع على الأيدي.

3 - يستغرق امتصاص البشرة للمستحضر مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ومع ذلك لا يجوز الاستحمام خلال أول 3 ساعات، كما لا يجوز ممارسة الأنشطة، التي تساعد على إفراز العرق مثل الرياضة.

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4- بعد امتصاص البشرة للمستحضر جيداً، يجب العناية بالبشرة باستعمال كريم مرطب، أو لوشن للجسم، ليدوم تأثير مستحضر التسمير طويلاً.

5 – لتحصل المرأة على النتيجة المنشودة، عليها تكرار وضع مستحضر التسمير كل يومين تقريباً، وبعد ذلك يكفي تطبيقه مرة كل أسبوع.

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