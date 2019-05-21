شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل إصابة بالحصبة منذ عام 2000 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت الولايات المتحدة 41 حالة حصبة جديدة الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في العام الجاري إلى 880 حالة وذلك في أكبر تفش للمرض منذ عام 1994، ومنذ إعلان القضاء عليه في عام 2000.

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وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أوردته قناة «سكاي نيوز» الفضائية، مساء الإثنين، أن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة في الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو الجاري.

ويلقي مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة في التفشي الأخير، الذي يتزامن مع ارتفاع عالمي في انتشار الحصبة، على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.

والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير بالولايات المتحدة.