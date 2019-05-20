انت الان تتابع موضوع صفات الشخص المجنون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الجنون يعني عدم السيطرة على العقل ويشمل مجموعة من السلوكيات الشاذة يحدث معها تغيير مفاجئ في الدماغ يسبب التشويش العقلي والاضطراب العاطفي ، فيجعل من الصعب على المريض أو المجنون التفكير ، والتذكر ، والنوم ، والانتباه ، وأكثر من ذلك. حيث يقوم الشخص المريض بعدة سلوكيات شاذة بدون وعي منه أو رغمًا عنه ينتهك من خلالها القواعد المتعارف عليها بالمجتمع ويكون المجنون أكثر خطرًا على نفسه وعلى غيره ، قد يفقد السيطرة على العقل لفترات طويلة ، نتيجة لخلل في وظائف العقل بالتالي فالمجنون يكون نتيجة لخلل ما إما مؤقت أو مستمر في حالة عدم العلاج .

الجنون

في الفترة الأخيرة تم تصنيف الجنون بدرجات وأنواع مثل الذهان اضطراب ثنائي القطب متلازمة المخ وانفصام الشخصية والاضطرابات النفسية الأخرى ، في حالة الذهان أو الهذيان يحدث تغيير مفاجئ في الدماغ يسبب التشويش العقلي أو حدوث الاضطراب العاطفي. قد يكون بسبب إساءة استخدام العقاقير التي تعطل المواد الكيميائية في المخ أو مع سحب المواد السامة كالكحل والمخدرات يحدث تغير في وظائف الدماغ بشمل كبير مما يسبب تشويش عقلي .

وبشكل عام يمكن أن يكون هنالك مجموعة من الأمراض العقلية التي تسبب الجنون أو حدوث المرض العقلي كالتالي :

-الأمراض العضوية الناجمة عن مشاكل بالدماغ مثل خلل في تكوين المخ وخلايا المخ .

-الأمراض الوظيفية مثل تلك الناتجة عن عجز عضو ما بالجسم عن القيام بمهامه الطبيعية .

-الأمراض التسممية مثل حدوث تسمم لأي عضو بالجسم .

-وقد تكون الأمراض العقلية ناجمة عن نقص معذيات أو فيتامينات معينة بالجسم أو نتيجة لنقص الأملاح المعدنية وقد يكون نتيجة لضربة قوية على الرأس سببت خلل في وظائف المخ أو نتيجة لتعريض للشمس فترات طويلة أو تعاطي المخدرات والكحول ، وقد يكون وراثي طبيعي نتيجة لخلل في كروموسومات معينة ، وقد تكون الأمراض العقلية عند الطفل نتيجة لمشاكل أثناء الحمل والولادة . ومن الأمثلة على الأمراض العقلية الفصام والهوس والاضطراب ثنائي القطب والذهان أو الهذيان .

صفات المجنون

-يمكن للشخص المصاب بأي مرض عقلي أن يتصرف بطريقة غريبة وكون تصرفاته مفاجئة بشكل كبير للآخرين غير التصرفات الطبيعية .

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-لا يعرف المجنون ما يدور حوله كالزمان والوقت والمكان ولا يشعر ولا يهتم بالزمن .

-عدم رعاية نفسه لا يهتم بنظافته الشخصية بشكل خاص ولا يشعر بعمليات الإخراج كالتبول وغيرها .

–فقدان الوعي بما يقوم به من تصرفات ولا يعرف ماذا يتصرف في أي موقف تكون ردود الفعل أحيانًا مؤذية وقد يقوم بتصرفات خطيرة على نفسه وغيره ويقول كلام مؤذي لمن حوله .

-سماعه لأصوات غير موجودة أو رؤية أشياء غير واقعية ، قد يشرع في الحديث مع أشخاص من نسخ خياله شخصيات خيالة .

-عدم القدرة على التركيز والاكتئاب ويكون لديخ خلل في التفكير ، البعض منهم يشعرون بالعظمة ويقلدون الشخصيات العظيمة .

-لدى المجنون إحساس دائم بأن الجميع يكره ويريد إيذاؤه وأنه محسود والجميع يريد تدميره .

-بعض حالات الجنون والاضطراب العقلي تميل للتقليل من شأن المحيطين بهم ولا يظهرون أي إحساس بالندم أو تأنيب الضمير .

-البعض لديه دواقع وميول سيادية غالبًا ما تجد ذلك عند أغلب المجرمون ، معظم مجرمين الجرائم الشنيعة والأحداث العظام كان لديه نزعة جنون واضطرابات عقلية .

-البعض منهم لديه قدرات كبيرة على تبرير سلوكه وأفعاله غير المنطقية ولا السوية .

-الأحاسيس والمشاعر المختلفة الحزن تارة والفرح تارة والغناء تاره بشكل متعاقب وبدون أي سبب واضح وأيضًا الشعور بحالات من النشاط غير العادي والعدوانية الشديدة غير المقبولة .