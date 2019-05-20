أبرز وأهم فوائد التفاح الأخضر لمحاربة الشيخوخة

القاهرة - لايف استايل
فوائد التفاح الأخضر الصحية كبيرة ولا تقل عن فوائد التفاح العادي. تعرّفي في الآتي إلى فوائد التفاح الأخضر التي تطلعكِ عليها اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town :
فوائد التفاح الأخضر في محاربة الشيخوخة
يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة، وخصوصًا مادة البوليفينول التي تقي من أمراض عديدة وتحارب الشيخوخة.
فوائد التفاح الأخضر في الحفاظ على نضارة البشرة
تساهم المكونات الموجودة في التفاح في محاربة علامات التقدم في السن. لذلك ننصح بتناول ثمرة تفاح واحدة في اليوم لخلايا شابة ومتجددة.
فوائد التفاح الأخضر في حماية البصر
يحتوي التفاح الأخضر على الكلوروفيل وبعض المواد الأخرى مثل اللوتين الذي يساهم في حماية البصر.
فوائد التفاح الأخضر في مكافحة الأمراض السرطانية
التفاح الأخضر يؤمّن الحماية من أمراض شتى، واستنادًا إلى الأبحاث العلمية العديدة، فقد تبيّن أنه يقي من الأمراض السرطانية.
فوائد التفاح الأخضر في علاج الإمساك
التفاح الأخضر يحارب الإمساك نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية بكميات كبيرة.
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الرمان وقشر التفاح يساعدان في علاج الإسهال
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