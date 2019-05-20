راكبة تؤخر رحلة متوجهة إلى الصين وتعيق إقلاع الطائرة

تأخرت رحلة متوجهة إلى الصين بعد أن حاولت امرأة إعاقة إقلاع الطائرة ومنعها من المغادرة بهدف انتظار ابنتها التي كانت تتبضع في السوق الحرة، حسب مزاعم أحد الركاب، حيث كان مقررا أن تغادر الطائرة التابعة لشركة "Spring Airlines" من بانكوك إلى شنغهاي في الساعة 3:30 صباحا، لكنها توقفت لمدة نصف ساعة عندما حاولت إحدى الراكبات منع طاقم الطائرة من إغلاق الباب.

وقام مسافر آخر يدعي أنه كان على متن الرحلة ذاتها بتحميل لقطات للحادث، والتي تظهر ركابا محبطين يقفون ويتجادلون مع طاقم الطائرة بينما تجلس المرأة المعنية على الأرض خارج الطائرة، وشهد الفيديو منذ ذلك الحين تداولا واسعا عبر منصة الفيديوهات القصيرة الصينية "Douyi".

وصرح متحدث باسم "Spring Airlines" لصحيفة "ديلي ميل" بأن الراكبة استقلت الطائرة ولكنها حاولت منع مدير المقصورة من إغلاق باب الطائرة، حيث يُزعم أن ابنتها تأخرت لأنها كانت تتسوق، واتصلت بشرطة المطار، مطالبة بالانتظار لأنها خضعت لفحص مشترياتها.

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وأقلعت الرحلة أخيرا تاركة المسافرتين في المطار برفقة الحقائب والمشتريات، وهبط 160 مسافرا، كانوا على متن الطائرة، في مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الساعة 9.14 صباحا، أي بتأخير أكثر من ساعة عن الموعد المحدد، وأدانت شركة الطيران سلوك الركاب "غير المتحضر".

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