شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك في رمضان بالبطيخ.. هيظبط سكرك وضغطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ يعد من الفواكه الأساسية خلال فصل الصيف، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف والحديد والبوتاسيوم، وهذا يجعله من الفواكه المهمة في شهر رمضان حيث إنه يقلل من الشعور بالعطش، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الفوائد التي تعم علي جسم الإنسان نتيجة لتناوله البطيخ، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد البطيخ

-البطيخ من الفواكه الجيدة لمرضي الكلي، حيث إنها تحتوى علي نسبة عالية من الألياف والماء، ويعمل علي تنظيفها والتخلص من السموم المتراكمة والتحفيز علي إخراج البول.

-يعمل على تنظيم نسبة حرارة الجسم، والحد من ارتفاعها.

-يرطب البشرة والجلد، وهذا يساهم بشكل كبير في التقليل من ظهور التجاعيد على البشرة، وهذا يرجع لإحتوائه على نسبة عالية من الماء.

-يقلل فرص الإصابة أو التعرض للساكتات الدماغية.

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-ينظم ضخ الدم إلى الشرايين والأوعية الدموية، وهذا يجعله يحد من الإصابة بالجلطات.

-ينظم ضغط الدم ويحد من ارتفاعه.

-الحد من الإصابة بمرض السرطان والوقاية منه.

-يحد من الإصابة بهبوط أو زيادة السكر بالدم، ويعمل علي تنظيمه.

-ينظم نسبة الكولسترول في الدم، وهذا يجعله من الفواكه المهمة لصحة مرضي الكولسترول.