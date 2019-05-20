الجدول الصيني لمعرفة نوع الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 10:41 صباحاً - لا زال الجدول الصيني من الطرق المثيرة للجدل لتحديد نوع الجنين القادم، ورغم ذلك فالنساء يحرصن على تداوله فيما بينهن واستخدامه، ولأنه من الوسائل القديمة المستخدمة لمعرفة نوع الجنين فيجب معرفة ما يلي عنه: تصل نسبة نجاح الجدول الصيني إلى 90% في تحديد جنس المولود.

لا يوجد أي أساس علمي له، ولكنه يعطي نسبة عالية جداً.

يجب أن تستخدم الحامل الشهور القمرية لتحديد جنس مولودها.

يجب أن تقوم الحامل بحساب عمرها وفقاً للتقويم الصيني على هيئة عدد صحيح من السنوات وتجاهل الأشهر التي تزيد عن هذا الرقم مهما كانت. الجدول الصيني يكون صحيحاً في الحساب عند استخدام عمرك في التقويم الصيني، لذلك تشكو النساء العربيات بأنه لا يعطي نتائج صحيحة معها. ولكن يفضل أن تستخدم المرأة الطرق الأكثر دقة لمعرفة نوع جنينها مثل السونار.

كما أن انتظار المفاجأة مثل الجدات قديماً يكون أفضل.

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