شكرا لقرائتكم خبر عن متى يشكل تناول الأسبرين خطرًا على صحتك.. حالات تمنع تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون تناول الأسبرين يوميًا أمرا جيدا لتخفيف ألمك، ولكن الأسبرين يمكن أن يكون خطيرًا للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية.

الأسبرين وفقًا لتقرير موقع "health" بالرغم من كونه مسكنًا للألم إلا أنه يمكن أن يمنع أمراض القلب، ومع ذلك في بعض الحالات المرضية قد يرسلك الأسبرين إلى غرفة الطوارئ.



اضطرابات النزيف

حالات تمنع تناول الأسبرين

اضطرابات النزيف

يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزف فى أى وقت مضى من تناول الأسبرين، لأنه يسبب ترقق للدم، فقد يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين إلى فقدان شديد للدم ويمكن أن يكون قاتلاً، لأن الأسبرين يمنع الدم من التخثر.



قرحة المعدة

مشاكل في المعدة

إذا كنت تعاني من آلام أو تقرحات متكررة في المعدة، فأنت بحاجة إلى تجنب تناول الأسبرين، فيجب أن يتجنب الأشخاص الذين لديهم تاريخ من قرحة المعدة أو مشاكل الجهاز الهضمي تناول الأسبرين ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف فى المعدة.

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تناول المشروبات الكحولية

يمكن أن يؤدي كل من الكحول والأسبرين إلى تفاقم مشاكل النزيف، كما يمكن أن يؤدي الجمع أيضًا إلى ارتفاع أسرع فى مستوى الكحول في الدم، وذلك وفقًا لدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.



الربو

الربو

الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين يمكن أن تسبب بعض المشاكل الخطيرة إذا كنت تعاني من الربو، فوفقًا لدراسة فإن هذه الأدوية تسبب تشنج قصبي، ما يؤدى إلى حالة تسمى مرض الجهاز التنفسي الذي يسببه الأسبرين.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك لأن السكتة الدماغية النزفية ناتجة عن نزيف في المخ، ولهذا فإن إضافة الأسبرين إلى هذا المزيج أمر خطير.



ارتفاع ضغط الدم

الحساسية

انتبه إلى ما تشعر به بعد تناول الأسبرين، لأن الكثير منا يميل إلى تجاهل تفاعلات الحساسية البسيطة، لا تقتصر ردود الفعل هذه على الأسبرين ولكن تشمل جميع أفراد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.