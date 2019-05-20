طريقة إعداد وتحضير كرات رائعة باللوز

القاهرة - لايف استايل
المقادير :
500غ من مسحوق اللوز
200غ من سكر سنيدة
بيضتان
بشر قشرة برتقالة
نصف خميرة كيماوية (4 غرام)
ماء الزهر الممتاز
رقائق اللوز و لوز حبيبات
سكر صقيل
الطريقة:
نضيف الى مسحوق اللوز سكر سنيدة وخميرة الحلوى
نمزج العناصر ثم نضيف البيض وقشر الليمون
نمزج الكل جيدا ثم نجمع العناصر بماء الزهر
نشكل من الخليط كرات متوسطة تمرر في رقائق اللوز أو اللوز حبيبات على حسب الرغبة
ترش بالسكر الصقيل وتدخل لفرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة مع المراقبة
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