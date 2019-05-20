طريقة إعداد وتحضير كرات رائعة باللوز

القاهرة - لايف استايل المقادير :

500غ من مسحوق اللوز

200غ من سكر سنيدة

بيضتان

بشر قشرة برتقالة

نصف خميرة كيماوية (4 غرام)

ماء الزهر الممتاز

رقائق اللوز و لوز حبيبات

سكر صقيل الطريقة:

نضيف الى مسحوق اللوز سكر سنيدة وخميرة الحلوى نمزج العناصر ثم نضيف البيض وقشر الليمون نمزج الكل جيدا ثم نجمع العناصر بماء الزهر Advertisements نشكل من الخليط كرات متوسطة تمرر في رقائق اللوز أو اللوز حبيبات على حسب الرغبة ترش بالسكر الصقيل وتدخل لفرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة مع المراقبة قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير مقرمشة باللوز بنكهة القهوة طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة

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